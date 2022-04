Une île polynésienne préserve un véritable trésor de biodiversité fongique

Alors que les plus de 1 000 îles de la Polynésie dans le Pacifique Sud sont un point chaud pour la biodiversité, leurs pics déchiquetés, leurs conditions chaudes et humides et leurs emplacements éloignés ont limité la capacité des scientifiques à documenter les nombreuses formes de vie fantastiques dans la région.

Dans une nouvelle étude publiée cette semaine dans Journal de biogéographie, des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley, présentent la première description détaillée de l’impressionnant éventail de champignons qui élisent domicile sur l’île polynésienne de Mo’orea. La collection comprend plus de 200 espèces de macrochampignons – qui produisent des corps visibles et porteurs de fruits – dont beaucoup peuvent être nouveaux pour la science.

Les chercheurs de l’UC Berkeley ont effectué la première grande enquête sur les macrochampignons sur l’île polynésienne de Mo’orea, trouvant plus de 500 spécimens différents. Ces champignons à capuchon d’encre de fée ont été trouvés poussant sur du bois en décomposition. Image : Todd Osmundson

« C’est comme un trésor », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Matteo Garbelotto, expert en extension coopérative et professeur auxiliaire de sciences, politiques et gestion de l’environnement à l’UC Berkeley. « C’est vraiment un territoire inexploré dans la biologie évolutive et la biodiversité du royaume fongique, et c’est l’une des premières tentatives pour générer des informations de base sur la diversité fongique, non seulement pour Mo’orea, mais pour toute la vaste région de l’Océanie insulaire. «

Dans le cadre du projet Mo’orea Biocode, l’équipe d’étude a passé des mois à parcourir l’île à la recherche de nouvelles espèces de champignons, réussissant à collecter un total de 553 spécimens de champignons et à séquencer l’ADN de 433 d’entre eux. Les analyses ont montré que seuls quelques-uns d’entre eux ont des correspondances génétiques exactes avec d’autres espèces connues, ce qui montre que les collections de Mo’orea contiennent probablement des espèces complètement nouvelles.

En comparant les séquences d’ADN de ces champignons avec celles d’autres espèces dans le monde, l’équipe a également pu deviner d’où pourrait provenir la biodiversité fongique sur l’île éloignée. Les résultats suggèrent que la plupart des espèces, ou leurs ancêtres, ont été transportés par les vents d’Australie ou d’autres îles du Pacifique Sud, bien qu’un petit nombre ait pu être transporté à Mo’orea par des humains depuis des endroits éloignés tels que l’Asie de l’Est, l’Europe et l’Amérique du Sud.

« Nous étions vraiment intéressés par la biodiversité de l’île », a déclaré le premier auteur de l’étude, Todd Osmundson, qui a terminé le travail en tant que chercheur postdoctoral à l’UC Berkeley. «Mo’orea est une île au milieu de l’océan, et c’est une île volcanique géologiquement jeune. Jamais touché un autre terrain. Comment les champignons sont-ils arrivés là et d’où viennent-ils ?

Comprendre à la fois la biodiversité fongique de l’île et comment différentes espèces ont voyagé à travers le monde pour atteindre cet endroit éloigné pourrait aider les scientifiques à lutter contre les impacts continus des voyages mondiaux et du commerce de la biodiversité.

Le champignon du nid d’oiseau a été trouvé poussant sur du bois en décomposition. Image : Todd Osmundson

« Le projet Mo’orea BioCode a été la première étude complète d’une île tropicale à inclure des preuves ADN et d’autres informations associées. Il comprenait tous les organismes des habitats marins et terrestres et tout ce qui est plus grand que les bactéries », a déclaré George Roderick, professeur de sciences, de politique et de gestion environnementale à l’UC Berkeley. « Depuis lors, les données se sont avérées extrêmement précieuses pour surveiller les impacts du changement global sur Mo’orea, mais aussi sur d’autres îles tropicales du Pacifique. »

Le projet Biocode Mo’orea a été dirigé par Neil Davies, directeur exécutif de la Gump Research Station South Pacific à UC Berkeley, et s’est déroulé de 2007 à 2010. L’une des motivations du projet était de créer un écosystème modèle qui pourrait être utilisé pour répondre aux questions fondamentales sur le fonctionnement des écosystèmes.

« Les champignons sont des éléments vraiment importants des écosystèmes », a déclaré Osmundson, qui est actuellement professeur de biologie à l’Université du Wisconsin-La Crosse. « Ils agissent comme des décomposeurs primaires et dans certains cas (comme) des agents pathogènes qui décomposent la matière organique en décomposition et recyclent les nutriments sous des formes que d’autres organismes peuvent utiliser. Ils sont également très importants en tant que symbiotes. Ils vivent avec d’autres organismes et profitent à cet organisme en échange d’autres choses. Par exemple, certains champignons s’attachent aux racines des plantes et échangent des nutriments avec elles.

Les conditions hostiles sur l’île étaient un défi pour l’équipe de recherche

Pour collecter les spécimens, l’équipe de recherche a passé des mois à Mo’orea, commençant chaque jour avant l’aube pour collecter des échantillons de champignons de tous les coins de l’écosystème, tels que le sol, les racines et les feuilles des plantes, et même l’air. .

Au fur et à mesure que la chaleur et l’humidité augmentaient tout au long de la journée, les conditions extérieures devenaient souvent inhospitalières à la fois pour les scientifiques et pour les fructifications délicates des champignons qu’ils avaient collectés. En début d’après-midi, ils rapportaient leurs échantillons au laboratoire et commençaient le processus de documentation et d’aboutissement des spécimens qu’ils avaient trouvés, restant souvent jusqu’à tard dans la nuit pour terminer leur travail.

« Le terrain sur l’île est incroyablement escarpé, et quand il pleut, il devient très boueux, et de nombreuses zones ne sont pas gérées. Donc, chaque jour, nous avions un défi différent », a déclaré Garbelotto. « Il y a des pistes qu’on ne peut vraiment explorer qu’avec des cordes. Je me souviens d’avoir été attaché à une corde avec mes mains sur le précipice, essayant de ramasser un champignon qui poussait sur un petit affleurement où il était difficile de marcher.

Chacun des spécimens a été photographié et séché pour être stocké à l’Herbier de l’Université et comparé aux bases de données d’espèces connues. Dans le cadre du projet de biocode, l’équipe de recherche a également obtenu des séquences d’ADN d’un gène spécifique qui peuvent être utilisées comme un « code-barres » unique pour différencier une espèce d’une autre.

