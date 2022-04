Ce regard sur l’espace du 1er avril met en lumière les gros mensonges de l’astronomie

L’homme a-t-il vraiment déjà marché sur la lune ? Ce fameux oreiller à mémoire de forme, qui s’adapte à la tête, vient-il vraiment de la NASA ? Où est la planète Nibiru ? Comment les crop circles sont-ils réalisés dans les plantations ? Comme c’est aujourd’hui le poisson d’avril, le regard spatial de ce soir vise à répondre à ces questions et à d’autres sur les mythes et les vérités de l’astronomie.

Et pour en parler, le programme accueillera l’astronome amateur José Serrano Agustoni, de Porto Alegre (RS). Diplômé en génie électrique de l’Université fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS), il a travaillé comme ingénieur pétrolier chez Petrobras jusqu’à sa retraite en 2017. Zeca, comme il est mieux connu, participe à Astronomia Ao Vivo, un projet visant à promouvoir l’astronomie par par le biais d’émissions en direct sur Internet.

José Serrano Agustoni est l’invité de l’émission Olhar Espacial ce vendredi 1er avril, jour du poisson d’avril. Image : Archives personnelles

Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur ET Bilu, la souris de la fusée Falcon 9, le cafard de la mission Apollo 12 et plus encore, préparez-vous à être informé et, bien sûr, amusez-vous bien avec ceux-ci et d’autres. fausses nouvelles astronomique.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !