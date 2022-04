Des scientifiques découvrent un dauphin capable de parler aux marsouins

Nous savons tous que les dauphins sont intelligents, mais une équipe de scientifiques de l’Université de Strathclyde et du CIC du marsouin de Clyde et CESIMAR-CCT CENPAT-CONICETen Ecosse, a réussi à trouver un seul dauphin capable de communiquer avec les animaux phocénides – le populaire « boto ». La découverte a donné lieu à une étude publiée dans la revue scientifique bioacoustique.

Bien que physiquement similaires, les deux espèces présentent des différences évidentes : le visage d’un dauphin est plus allongé et « à bec » que celui des marsouins, qui ont tendance à avoir un visage plus plat et à être « plus gros ». Ces différences se retrouvent également dans la communication des animaux : les premiers « parlent » par un sifflement semblable à l’air d’une vessie passant par un orifice étanche, et les marsouins préfèrent les « clics » stridents. Les dauphins, cependant, peuvent aussi « cliquer » – et c’est un détail important.

