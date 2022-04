Une nouvelle espèce de poisson-chat découverte au Brésil s’appelle « Wolverine »

Le bassin de la rivière Xingú, sur le plateau du Mato Grosso, abrite un X-man vivant dans ses eaux : selon un catalogue de nouvelles espèces publié par le Conservation des hauts-fonds détaille une nouvelle espèce de poisson-chat (Poisson-chatpour les amateurs de pêche) classés «Carcajou Hopliancistrus » en hommage au héros emblématique de petite taille et très bestial de Marvel Comics.

En effet, le poisson en question cache trois griffes dans chaque branchie, qui sont éjectées lorsqu’il se sent menacé. Il a été découvert à l’origine en 1989, étiqueté un membre de l’espèce »Hopliancistrus tricorne”. Cependant, les scientifiques ont réévalué le poisson tricornedivisant cette classification en cinq espèces distinctes, « Wolverine » étant l’une d’entre elles.

Le poisson-chat surnommé « Wolverine », une nouvelle espèce de poisson découverte au Brésil, a trois griffes cachées sous ses branchies, qu’il utilise pour poignarder les prédateurs… ou les doigts (Image : Shoal Conservation/Reproduction)

Selon les experts, malgré le nom féroce, le H. carcajou Il est exclusivement herbivore, se nourrissant d’algues et de plantes riveraines. Même ainsi, ils avertissent que leur manipulation doit être faite avec prudence : les griffes peuvent blesser gravement toute personne sans méfiance qui les attrape.

« D’autres espèces apparentées de la même famille – même celles avec de grandes épines – ne sont pas connues pour démontrer ce comportement », a déclaré Harmony Patricio, responsable de la conservation de l’environnement à Shoal. « Les chercheurs qui ont décrit cette espèce se sont retrouvés avec des blessures assez importantes aux doigts lors de la collecte de spécimens dans l’environnement. »

Selon Lucia Py-Daniel, chercheuse à Shoal impliquée dans l’analyse du poisson-chat « Wolverine », ces griffes peuvent facilement percer un doigt. « Lorsque j’attrapais le poisson dans le bassin de la rivière Tapajós, nous avions tous des saignements ou des blessures aux doigts, causés par la violence avec laquelle l’animal a essayé de nous poignarder avec ces griffes près de la tête », a-t-elle déclaré. « A la campagne, les pêcheurs locaux ont commencé à l’appeler ‘Buffalo Bill’. »

Ce n’est pas la première fois que Marvel se fond dans l’environnement réel : en 2019, le poisson cirrhilabrus wakanda a été découvert au large de Zanzibar, une île au large de la Tanzanie. Et il y a aussi le humourolethalis sergiuspopulairement connue sous le nom de «mouche Deadpool», découverte en 2019 et ainsi nommée pour ses marques noires et rouges qui ressemblent au masque du personnage des bandes dessinées et des films.

En revenant au catalogue de Shoal, en plus du poisson-chat carcajou, il détaille également «l’anguille aveugle de Bombay» (ironiquement découverte dans un puits à l’intérieur d’une école pour enfants aveugles en Inde; et le Cerveau de Danionellaun type de poisson qui peut réverbérer son propre corps comme s’il s’agissait d’un petit tambour.

Le document a été mis à la disposition du public au format pdf, désormais disponible en téléchargement.

