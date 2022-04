La mission chinoise Shenzhou 13 se prépare à revenir de l’espace

Après un passage de six mois en orbite à bord de la station spatiale Tiangong, les trois astronautes de la mission chinoise Shenzhou 13 s’apprêtent à retourner sur Terre.

Zhai Zhigang, Wang Yaping et Ye Guangfu ont décollé de Jiuquan dans le désert de Gobi le 15 octobre 2021, s’amarrant à la station spatiale chinoise encore en construction quelques heures plus tard.

Les taikonautes de la mission Shenzhou 13 se préparent à rentrer chez eux. Image : Administration nationale de l’espace de Chine

Depuis lors, le trio a réalisé deux activités extravéhiculaires, comme on appelle aussi les sorties dans l’espace – et a réalisé plus de 20 expériences scientifiques pendant leur séjour en orbite.

Ce vendredi (1er), ils ont effectué 167 jours dans l’espace à bord du module central Tianhe, et devraient terminer leur mission plus tard ce mois-ci, autour de la barre des 180 jours. Avant de partir, cependant, le trio préparera Tianhe pour l’arrivée de son prochain équipage, les taïkonautes de la mission Shenzhou 14.

« Avant de partir, il y a de nombreux matériaux qui doivent être triés, y compris ces colis et produits à Tianzhou 3 », a déclaré Zhong Weiwei, chercheur associé au Centre des astronautes de Chine, à la Télévision centrale de Chine (CCTV), faisant référence à un vaisseau spatial. cargaison lancée vers la station spatiale chinoise en septembre.

« L’équipage de Shenzhou 14 viendra plus d’un mois après le retour de l’équipage de Shenzhou 13, donc ces produits et équipements doivent être placés sur place à l’avance », a déclaré Zhong, ajoutant que plusieurs échantillons importants doivent être ramenés de l’espace.

Alors que la Chine n’a pas encore annoncé la date de retour de l’équipage sur Terre, Zhou Jianping, concepteur en chef du programme de vols spatiaux habités du pays, a déclaré aux médias chinois début mars qu’ils rentreraient chez eux à la mi-avril.

Des taikonautes donnent des conférences pour souligner les progrès de la Chine et susciter l’intérêt des étudiants pour la science

La mission Shenzhous 13 a établi un certain nombre de records chinois. Le précédent record national du pays pour la durée des missions de vols spatiaux habités a été établi par la mission Shenzhou 12 de l’année dernière, qui a duré 92 jours. Wang est devenue la première femme astronaute à bord de Tianhe et la première femme chinoise à se lancer dans une sortie dans l’espace.

De plus, l’équipage a organisé des conférences éducatives directement depuis l’espace. Molly Silk, doctorante en politique spatiale chinoise à l’Université de Manchester en Angleterre, a déclaré dans une interview au site Internet. espace.com que les conférences scientifiques en direct visent à souligner les progrès de la Chine et à inspirer l’intérêt pour la science.

« Un événement interactif en temps réel mettant en vedette les taïkonautes chinois met en lumière la réalité des réalisations technologiques du pays et présente les capacités et l’utilité de son programme spatial », a déclaré Silk. « Un tel événement sert à accroître la fierté nationale et à encourager les jeunes citoyens à poursuivre des carrières scientifiques. »

Ces conférences en direct sont spécifiquement destinées aux étudiants des provinces et régions périphériques du pays, notamment Hong Kong, Macao, le Tibet et le Xinjiang.

La station spatiale et les astronautes ont également participé aux célébrations du Nouvel An solaire et du Nouvel An lunaire, notant que la Chine a désormais sa propre présence permanente en orbite, tout comme la Station spatiale internationale (ISS).

Pendant ce temps, l’équipage poursuit ses préparatifs pour un retour sur Terre, y compris une routine d’exercice. « Sur la base des données obtenues à partir de son physique en orbite, nous avons apporté des ajustements ciblés à l’ensemble du plan de protection avant son retour. En fait, l’objectif à ce stade est de s’assurer que l’exercice physique des taikonautes les prépare à un atterrissage et un retour en toute sécurité », a déclaré Zhong à CCTV.

