Des étudiants universitaires brésiliens lancent CubeSat dans l’espace avec SpaceX

Vendredi, une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé la mission Transporter 4, transportant 40 satellites Starlink et quelques autres « trajets » dans l’espace. Le véhicule a décollé de la station de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride à 13 h 24 HAE.

Falcon 9 décollant de la Station de la Force spatiale de Cap Canaveral, en Floride, avec à son bord un nanosatellite brésilien. Image : Space X

Au milieu de la cargaison transportée se trouvait une mission éducative et radioamateur appelée AlfaCrux, à travers laquelle un nanosatellite de communication développé par des étudiants universitaires.

Selon Agência Brasil, le projet est le résultat de recherches menées par des étudiants en ingénierie et des professeurs de l’Université de Brasilia (UnB) et vise à tester et à démontrer des expériences de communication par satellite en orbite terrestre.

En plus de l’UnB, la mission implique le financement de la Fondation de soutien à la recherche du district fédéral (FAPDF), avec la participation de la Fondation des entreprises scientifiques et technologiques (Finatec) et le soutien institutionnel de l’Agence spatiale brésilienne (AEB).