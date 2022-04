Nous avons un nouveau message pour les extraterrestres

Alors que la recherche de vie extraterrestre gagne de nouveaux horizons avec l’analyse d’éléments chimiques sur d’autres planètes, les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA (JPL-Caltech) ont revisité une vieille question et créé une nouvelle forme de message pour les extraterrestres supposés.

La prémisse n’est pas exactement nouvelle : en novembre 1974, le « Message d’Arecibo » est lancé, une tentative de communication avec de supposées races extraterrestres, envoyée vers l’amas d’étoiles M13, à 25 000 années-lumière de la Terre. Ce message mettra environ 25 000 ans pour arriver à destination, mais à l’approche de son 50e anniversaire, les experts ont décidé de s’en inspirer pour créer un nouveau modèle.

Le contact avec les civilisations extraterrestres fait l’objet de recherches depuis des décennies, avec différents formats de messages pour les extraterrestres créés au fil des ans (Image : galacticus/)

En mars, des chercheurs de la NASA ont développé un nouveau message qui présente aux extraterrestres nos concepts en mathématiques, en chimie et en biologie. Le contenu s’inspire beaucoup du message original d’Arecibo, mais avec quelques mises à jour, y compris le meilleur moment de l’année pour renvoyer un message et une nouvelle adresse de retour, alors j’espère que nous recevrons un « bonjour intergalactique » en retour.

Selon papier publié sur arXiv, ce message devrait être envoyé à un anneau dense d’étoiles au centre de la Voie lactée, la galaxie où se trouve notre système solaire.

« La motivation pour le nouveau design est venue de la nécessité de fournir autant d’informations que possible sur notre société et l’espèce humaine dans le plus petit espace de message possible », a déclaré Jonathan Jiang du JPL. « Avec les améliorations de la technologie numérique, nous pouvons faire quelque chose de bien mieux que [a mensagem de Arecibo] en 1974 ».

Écrire un message aux extraterrestres n’est pas tant une question de « quoi » envoyer que de « comment ». Pratiquement tous ces projets impliquaient un contenu en mathématiques ou en chimie car, étant donné qu’une civilisation extraterrestre est capable de construire un récepteur d’ondes radio (le support le plus courant dans l’espace), elle a également une certaine compréhension de la physique et, par conséquent, des mathématiques.

Mais la méthode pour communiquer ce message est compliquée : évidemment, les langues humaines sont hors de question – avouons-le, nous ne nous comprenons même pas complètement. Les nombres ne seraient pas non plus très utiles : bien qu’ils soient compris comme une forme d’expression universelle, la façon dont nous les ordonnons et les décrivons est entièrement arbitraire.

Pensez-y de cette façon : à l’école élémentaire, nous apprenons les « nombres cardinaux, les nombres ordinaux », etc. Cette organisation, cependant, est uniquement humaine. Il n’y a aucun moyen de savoir si les extraterrestres suivraient le même schéma. Et ce n’est qu’un des problèmes.

Pour cette raison, la plupart des messages envoyés dans l’espace sont rédigés en bitmap. Fondamentalement, une façon d’utiliser des codes binaires qui forment une image.

L’idée est la plus acceptée parmi les scientifiques, car la nature antithèse du bitmap (appliquer le concept de « oui » et « non », « on » et « off » ou « présent » et « absent » dans les dessins nous semble être quelque chose de universellement reconnu. Cependant, même cela a ses difficultés : lorsque le scientifique Frank Drake a créé la première ébauche du Message d’Arecibo, il a envoyé le matériel à plusieurs amis – y compris des concurrents et des lauréats du prix Nobel. Aucun n’a compris le message, et un seul a eu l’idée que le bitmap devait former un dessin. Maintenant, emmenez-le dans l’espace, où nous ne savons même pas si les extraterrestres « voient » comme nous.

« L’une des idées centrales est que parce que la vision a évolué indépendamment et plusieurs fois sur Terre, il pourrait être rationnel que cela arrive aussi aux extraterrestres », a déclaré Douglas Vakoch, président de METI International (acronyme en anglais pour « Messages for Intelligent Extraterrestrials »). , une ONG dédiée à la recherche de moyens de communiquer avec les formes de vie extraterrestres.

« Mais c’est un énorme » peut-être « et même s’ils le voient comme nous, il y a toute une culture intégrée dans la façon dont nous représentons les objets », a-t-il poursuivi. « Cela signifie-t-il que nous devons abandonner la représentation des images ? Évidemment non. Cela signifie cependant que nous ne pouvons pas supposer naïvement que nos représentations seront lisibles.

Jiang et son équipe ont adopté une approche différente : après avoir transmis un nombre premier pour marquer le message comme officiel, les experts ont décidé de créer un message aux extraterrestres en utilisant l’alphabet, au format bitmap. Cet alphabet, bien sûr, comprend également les nombres de base (comptant de 0 à 10) et une introduction aux mathématiques de base (les principales opérations – addition, soustraction, etc.). Le message montre également les transitions de mouvement d’un atome d’hydrogène pour expliquer l’idée du temps et montrer la période au cours de laquelle il a été envoyé depuis la Terre, ainsi que pour introduire des éléments de base du tableau périodique et de la chimie.

Sur les dernières pages se trouvent les parties les plus intéressantes, mais aussi les moins compréhensibles : des dessins de corps humains – masculins et féminins -, la surface de la Terre, un schéma du système solaire, la fréquence radio que les extraterrestres doivent utiliser pour nous répondre et notre coordonnées dans l’espace.

« Nous connaissons l’emplacement de plus de 50 amas d’étoiles », a déclaré Jiang. « S’il existe une civilisation avancée, nous pouvons parier que s’ils ont des connaissances en astrophysique, ils auront également ces connaissances, nous pouvons donc les utiliser comme coordonnées pour marquer notre position dans le système solaire. »

L’équipe suggère dans le document que le message soit envoyé de Réseau de télescopes Allen, en Californie du Nord ; ou la Radiotélescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (RAPIDE) en Chine. Le télescope d’Arecibo serait certainement un mécanisme viable, mais sa destruction en 2020 nous a laissé peu d’options.

