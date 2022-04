Une éruption solaire de degré maximum produit un spectacle de lumière dans l’atmosphère terrestre ; voir les photos

Cette semaine, une tache solaire hyperactive a éclaté plus de 17 fois, commençant lundi (28) et atteignant son apogée mercredi (30), avec une impressionnante explosion de classe X (la catégorie la plus forte des tempêtes solaires). Comme on pouvait s’y attendre, cela a déclenché d’incroyables aurores dans le ciel de l’hémisphère nord, et le Apparence numérique ici rassemblé quelques enregistrements du phénomène.

L’une des tempêtes les plus puissantes du cycle climatique actuel du Soleil a culminé à 14 h 37 HE mercredi, entraînant une éruption solaire de classe X1.3, l’un des types les plus puissants qui existent dans la classe la plus puissante. . En gardant à l’esprit que les éruptions solaires sont classées dans un système de lettres, la classe C relativement faible, la classe M modérée et la classe X étant les plus fortes.

Un satellite météorologique américain a repéré des aurores tournantes au-dessus du pôle Nord après que deux éjections de masse coronale ont frappé la Terre tôt jeudi, déclenchant une forte tempête géomagnétique.