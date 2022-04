La mission Crew-4 reportée au 20 avril en raison d’un « calendrier complet »

Dana Weigel, responsable par intérim du programme ISS à la NASA, a annoncé lors d’une conférence de presse que la mission Équipage-4, qui emmènera quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) a été reportée au 20 avril. La décision a été prise en collaboration avec SpaceX, la société aérospatiale qui opérera le lancement via son vaisseau spatial Crew Dragon.

Selon la NASA et SpaceX, cela a été décidé pour mieux intégrer la mission dans un calendrier très chargé d’autres vols. Il s’agit du deuxième report de la mission Crew-4, mais pas ostensiblement : à l’origine, la mission devait partir le 15 avril, mais elle a été reportée en mars au 19. Aujourd’hui (1), les entités ont confirmé un autre « push » , maintenant pour un jour plus tard.

Équipage Crew-4, de gauche à droite : Robert Hines, Samantha Cristoforetti, Jessica Watkins et Kjell Lindgren. Les quatre se rendront à l’ISS le 20/04, où ils vivront et travailleront pendant au moins six mois.

Crew-4 emmènera les astronautes américains Robert Hines et Kjell Lindgren, l’astronaute américaine Jessica Watkins (tous de la NASA) et l’italienne Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour vivre et travailler sur l’ISS.

Rappelons que Jessica Watkins, qui fait partie du programme Artemis qui vise à nous ramener sur la Lune à partir de 2025, sera la première femme noire à mener une mission de longue durée – elle vivra et travaillera sur l’ISS pendant un minimum de six ans, mois, pouvant prolonger votre séjour jusqu’à un an (comme l’a fait la NASA avec Mark Vande Hei).

Dans le même temps, ce sera également le deuxième vol de Samantha Cristoforetti, qui agira dans la mission en tant que commandant.

« En raison de la complexité de la mission avec Axiom et de notre position actuelle avec les préparatifs de la mission Crew-4, nous avons dû procéder à un petit réajustement de la date de lancement de cette dernière », a déclaré Steve Stich, responsable de la NASA pour le Crew-4. agence Commercial Manned Flight Program, mentionnant la mission privée hache-1opéré par Axiom Space, qui se rendra également dans l’ISS avant Crew-4.

« Nous sommes au milieu d’un calendrier extrêmement chargé ce printemps », a ajouté Weigel. Le changement de calendrier donne à la NASA et à SpaceX plus de temps libre entre les deux missions : l’Ax-1 partira le 6 avril, mercredi prochain.

Concernant la mission Crew-4, la NASA prévoit que le lancement aura lieu à 7h37 (heure de Brasilia), au départ du Launch Complex 39A au Kennedy Space Center en Floride. L’heure d’arrivée estimée à la Gare est à 7h00 le lendemain matin.

