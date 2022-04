La NASA dit que la Russie devrait prolonger son séjour sur l’ISS jusqu’après 2030

Bien que la guerre russo-ukrainienne ait ébranlé les relations internationales, la Russie devrait prolonger son séjour sur la Station spatiale internationale (ISS) jusqu’après 2030, selon l’agence spatiale américaine NASA.

En décembre 2021, le président américain Joe Biden, avec son adjoint Kamala Harris, a prolongé la mission de l’ISS, qui devait théoriquement se terminer dans cette décennie, au-delà de 2030. Cependant, même avant le conflit actuel, la Russie n’avait pas formellement accepté l’idée.

La Station spatiale internationale est un projet qui est un partenariat américano-russe depuis au moins 30 ans et qui a récemment été prolongé au-delà de 2030, mais la Russie n’a pas encore officiellement accepté l’idée (Image : Oleg Novitsky / Roscosmos via Twitter)

Les États-Unis et la Russie sont les principaux partenaires de l’opération ISS depuis 30 ans. Ici dans le Apparence numériquenous avons déjà expliqué comment les deux pays – à travers les agences NASA et Roscosmos – sont nécessaires au fonctionnement de la station et ce qui se passerait si la Russie la quittait soudainement.

Et vu les sanctions imposées à la Russie par les USA et les menaces de Dmitri Rogozine, directeur de Roscosmos, aux Américains, il fallait s’attendre à ce que cette « datation » soit bien menacée.

Ce n’est pas ce que Kathy Lueders, administratrice associée pour les opérations spatiales à la NASA, a déclaré : « Tous nos partenaires internationaux, y compris Roscosmos, progressent vers le maintien de la station au-delà de 2030. Nous comprenons tous l’importance de poursuivre ce partenariat, même dans ces très , des temps très, très difficiles.

Selon l’administrateur, chacun des partenaires doit négocier des approbations budgétaires avec leurs gouvernements respectifs avant d’affirmer définitivement une extension de leurs parts dans la mission ISS. La NASA, soit dit en passant, a une demande de budget pour approbation au Congrès américain.

Dana Weigel, directeur par intérim du programme ISS à la NASA, a déclaré que son patron, Joel Montalbano, était récemment en Russie pour des pourparlers avec Roscosmos, et bien que la teneur de la réunion n’ait pas été publiée, Montalbano lui-même a déclaré qu ‘ »il n’y a pas de prévision de changement » lorsqu’il interroge l’agence russe sur la continuité de l’ISS – signalant que, malgré tout, la Russie doit continuer à participer au projet.

La NASA a également promis une nouvelle version des plans d’extension pour fin avril ou début mai.

