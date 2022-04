À l’aide de capteurs, une étude prouve que les déserts « respirent » la vapeur d’eau

Autant un désert semble être un environnement avec beaucoup de sable et peu de vie, autant une étude menée par l’Université Cornell prouve tout le contraire : les déserts et les zones avec de grandes étendues de sable « respirent » la vapeur d’eau, absorbant l’humidité de l’air et permettant que la vie microbienne continue même dans des environnements extrêmement secs.

La recherche a utilisé une nouvelle méthode d’analyse, envisageant des capteurs appelés «sondes capacitives». Pendant des décennies, ces sondes ont mesuré les résolutions spatiales d’un certain nombre de facteurs, notamment la teneur en eau disponible dans une zone, la concentration de dispositifs solides et même la vitesse de diffusion des molécules.

À l’aide de capteurs intelligents, les scientifiques ont pu prouver que les déserts « respirent », ce qui a un impact positif sur la continuité de la vie des microbes dans les terrains arides (Image : Rebecca Bowyer/Cornell University/Handout)

Armés de telles données cohérentes, des experts dirigés par le professeur Michael Lounge de Cornell Mechanical and Aerospace Engineering ont pu déterminer les facteurs qui conduisent les terres agricoles (c’est-à-dire fertiles) à devenir des déserts – quelque chose d’extrêmement intéressant pour les entités luttant contre le réchauffement climatique.

La conclusion est que le sable des dunes et des déserts est extrêmement poreux, laissant passer une petite quantité d’air entre ses grains. En d’autres termes, les déserts « respirent » à travers ce passage d’air. « Les vents soufflent sur les dunes et, par conséquent, cela crée un déséquilibre de la pression locale, qui force littéralement l’air dans le sable. Ainsi, le sable « respire », de la même manière qu’un organisme vivant », a déclaré Lounge.

Pour cette raison, les microbes parviennent à rester en vie même dans les températures diurnes les plus chaudes du désert. L’idée avait déjà été conçue dans plusieurs études précédentes, mais seul l’article actuel a pu le prouver.

La « meilleure » de ces données a été capturée en 2011, l’année où les sondes susmentionnées ont été installées. Mais il a fallu aux scientifiques une autre décennie pour interpréter certaines des informations qu’ils ont recueillies, telles que la nature de certaines perturbations de surface qui ont forcé des vagues d’humidité non linéaires à se dissiper dans les dunes.

Selon Lounge, ces capteurs peuvent être appliqués dans différents types d’études, du drainage ou de l’approvisionnement en eau excessif dans une région, à l’exploration d’environnements extraterrestres qui peuvent stocker de petites quantités d’eau. Lounge, cependant, prévoit que la plus grande importance de cela viendra dans l’évaluation de la contamination par l’humidité dans la fabrication de médicaments – quelque chose que le scientifique lui-même fait en collaboration avec Merck depuis 2018.

La recherche a été soutenue financièrement par la Fondation du Qatar et l’article avec les conclusions a été publié dans Journal of Geophysical Research – Surface de la Terre.

