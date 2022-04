Des outils vieux de plus de 45 000 ans révèlent les détails de l’extinction des Néandertaliens dans la péninsule ibérique

Selon un article publié ce mercredi (30) dans la revue en libre accès PLOS ONE, signé par Joseba Rios-Garaizar, du Musée archéologique de Bilbao, en Espagne, et d’autres chercheurs, les populations de Néandertaliens de la péninsule ibérique ont commencé à s’éteindre avant même l’arrivée d’Homo sapiens.

On sait que les Néandertaliens ont disparu il y a environ 40 000 ans, cependant, de nombreux détails sur leur extinction restent flous. Pour élucider la question, les scientifiques pensent qu’il est utile d’explorer comment ces peuples ont changé au cours de leurs derniers millénaires.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs espagnols ont examiné la distribution d’un groupe d’outils connu sous le nom de Châtelperronien, considéré comme unique à certaines populations de Néandertaliens en France et dans la péninsule ibérique.

Outils sélectionnés du Châtelperronien à Aranbaltza II (Barrika, Espagne). Image : Rios-Garaizar et al., 2022, PLOS ONE

Plus de 5 000 restes d’outils chatelperroniens ont été analysés à partir d’un site appelé Aranbaltza II, à Barrika, une ville espagnole du nord de la péninsule ibérique, datant d’il y a environ 45 500 ans.

Les outils de Néandertal découverts n’ont pas émergé dans la péninsule ibérique

En comparant ce site archéologique avec d’autres sites d’outils néandertaliens à proximité, ils documentent que le système châtelperronien ne se chevauche pas dans le temps avec les technologies néandertaliennes plus anciennes de la région, suggérant que les outils châtelperroniens n’ont pas été développés à partir de la technologie ibérique antérieure, mais plutôt qu’ils sont originaires d’ailleurs avant. migrer vers la région. Ils ont également constaté que les outils chatelperroniens apparaissent avant les premiers outils homo sapiens dans la péninsule ibérique.

Sur la base de ces preuves, les chercheurs suggèrent que les populations néandertaliennes plus anciennes ont disparu, emportant avec elles leurs styles d’outils, et ont été remplacées par différents groupes néandertaliens utilisant des outils chatelperroniens, migrant probablement de France, et ces populations ont été remplacées par Homo sapiens. Ils proposent que ces modèles locaux d’extinction et de remplacement des Néandertaliens constituent un domaine important pour les études futures, car ils auraient pu jouer un rôle important dans le déclin et la mort des Néandertaliens.

Les Néandertaliens de technologie chatelperronienne, selon les auteurs, occupaient le nord de la péninsule ibérique il y a environ 43 000 ans. Le territoire était inoccupé à l’époque, suite à la disparition antérieure des groupes locaux de Néandertal et de leur technologie moustérienne.

