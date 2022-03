Des astronomes observent une étoile créer des « anneaux de fumée » comme son cri de mort

L’étoile V Hydre, une géante rouge, a été observée par les astronomes alors qu’elle dégageait six « anneaux de fumée » au cours de ses derniers instants de vie. Le phénomène n’est pas encore bien compris par nous, mais il pourrait éventuellement nous donner plus de connaissances sur le sort de notre propre Soleil, par exemple.

Les soi-disant « anneaux de fumée », selon les experts, consistent en des ondes de diffusion de matière solide qui ont l’apparence de nuages ​​de poussière. Ils soupçonnent que cela a quelque chose à voir avec l’accélération des vents stellaires qui font que la matière « enveloppe » une étoile mourante alors qu’elle est sur le point de devenir une naine blanche.

Impression rendue de l’étoile V Hydrequi a craché six ronds de fumée à sa mort (Image : Sahai, Morris et al/Reproduction)

Vous devez l’avoir lu ici Apparence numérique sur la façon dont les explosions appelées « supernovas » correspondent à la fin d’une étoile et peut-être à l’origine d’un trou noir. Cependant, cela ne se produit pas toujours. Si l’étoile est plus petite – c’est-à-dire moins massive – elle ne subira pas cette explosion et brûlera effectivement son carburant jusqu’à ce qu’elle soit complètement éteinte, devenant une naine blanche. Ce sera le cas de notre Soleil, par exemple, dans environ 10 milliards d’années.

Avant cela, cependant, il se passe beaucoup de choses : les étoiles fonctionnent normalement en convertissant l’hydrogène en hélium. Finalement, cette conversion se termine, avec l’hydrogène, laissant l’étoile à la merci de la gravité externe. Cette compression amène l’étoile à augmenter sa température interne, jusqu’à ce qu’elle se dilate considérablement, atteignant des diamètres compris entre 100 millions et un million de kilomètres (km).

À ce stade, la température de surface est relativement basse (selon les normes d’une étoile, au moins), avec des maximums de 3 200 degrés Celsius (3 200 °C), prenant une apparence fortement orange – d’où le nom de « géante rouge ». A ce stade, tout l’hélium converti touche à sa fin, forçant l’étoile à rétrécir. Une série d’autres processus ont lieu, et finalement l’étoile rétrécie devient une naine blanche. Au milieu de tout cela, les vents stellaires commencent à « expulser » l’atmosphère de l’étoile, mettant fin à cette transition.

Du moins, c’est le processus que nous avons toujours connu. Ce qui s’est passé avec V Hydrae, cependant, fait douter les scientifiques : l’étoile située à 1 300 années-lumière de la Terre a une atmosphère riche en carbone, ce qui lui donne un taux de perte de masse plus rapide que d’habitude. Cela a conduit les experts à spéculer qu’il est en train de « s’écorcher » hors de l’atmosphère – un peu comme le fait un serpent pendant la mue.

De plus, tous les huit ans, cette étoile émet des éruptions massives de plasma, et tous les 17 ans, il y a une baisse de luminosité – les deux événements suggèrent la présence d’une seconde étoile, presque invisible.

Sur la base de tout cela, une nouvelle étude a compilé ces informations avec les données recueillies par le télescope spatial Hubble et ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), dans le désert d’Atacama, au Chili, analysant les « chants de la mort » des V Hydre sur une gamme de spectres, y compris l’infrarouge, l’optique et l’ultraviolet.

AV Hydrae est située à 1 300 années-lumière de la Terre, mais est très proche de la fin de sa vie, du moins par rapport à notre Soleil.

L’idée a porté ses fruits, selon l’étude : « V Hydrae est dans ce bref moment de transition que traversent les étoiles en fin de vie », a déclaré le co-auteur Raghvendra Sahai, astronome basé au Jet Propulsion Laboratory (JPL-Caltech ). ) de la NASA. « C’est à ce stade qu’ils perdent le plus de leur masse. Il est probable que cette phase ne durera pas longtemps, il est donc difficile de les attraper à ce stade. Nous avons eu de la chance avec V Hydrae, et nous avons pu imaginer toutes les différentes activités qui se déroulent dans et autour de l’étoile afin de mieux comprendre comment les étoiles mourantes perdent leur masse.

Ce qu’ils ont trouvé : l’étoile en question disperse les soi-disant « anneaux de fumée », qui se sont étendus pendant 2 100 ans ou plus et forment une sorte de disque de poussière cosmique autour de l’étoile. Ces disques ont été doublés « MEC” – acronyme de “disque subissant une expansion dynamique”.

De plus, les scientifiques ont identifié de grandes effusions de gaz expulsées de directions opposées à l’étoile, perpendiculaires aux anneaux de fumée, prenant en quelque sorte la forme d’un sablier. Ces expulsions sont très rapides et très intenses – quelque chose comme 240 kilomètres par seconde (km/s).

Tout cela suggère que l’évolution du processus de mort de V Hydrae est plus rapide que prévu – ce qui contredit les modèles que nous connaissons déjà.

« Notre étude révèle de manière dramatique que le modèle traditionnel de la mort de ces étoiles – par l’éjection massive de carburant via un vent sphérique relativement lent de 100 000 ans ou plus – est au mieux incomplet, ou au pire, faux », a déclaré Sahai. « Il est fort probable qu’une étoile compagne ou quelque chose de masse inférieure à proximité joue un rôle important dans leur mort. Dans le cas de V Hydrae, c’est la combinaison d’un hypothétique compagnon proche et lointain responsable, au moins dans une certaine mesure, des six anneaux de fumée, et de la vitesse élevée qui afflige la mort miraculeuse de cette étoile.

L’étude avec les conclusions complètes a été publiée dans Journal astrophysiquemais il a encore des avis en attente.

