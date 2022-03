Les trous noirs se développent piégés dans une immense toile d’araignée galactique

Quand on pense à quelque chose pris dans une toile d’araignée, on imagine vite que, dans peu de temps, il sera dévoré et disparaîtra. Ce n’est pas le cas de l’immense protocluster « Spiderweb », une galaxie semblable à une toile dans l’espace, au sein de laquelle les trous noirs ont grandi et évolué, selon les données de l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA.

Officiellement connue sous le nom de J1140-2629, la galaxie Spiderweb doit son nom à son apparence tissée, capturée dans certaines images de lumière optique. Cette similitude peut être vue dans l’image ci-dessous, où les données du télescope spatial Hubble montrent les galaxies en orange, blanc et bleu, et les données de Chandra sont en violet.