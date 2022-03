Découvrez la cause possible de la force brutale de l’éruption volcanique aux Tonga

Plus tôt cette année, le volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga-Ha’apai, situé dans une région de l’océan Pacifique appartenant au royaume polynésien des Tonga, est entré en éruption, formant d’épais nuages ​​de cendres qui ont englouti une zone incroyablement vaste. L’événement fait partie des éruptions volcaniques les plus fortes des 30 dernières années.

L’explosion du volcan aux Tonga a été capturée par des satellites dans l’espace (Image : NOAA/Reproduction)

L’explosion a produit un panache tourbillonnant de gaz, de poussière et de cendres qui a atteint 58 kilomètres dans le ciel, ainsi que des ondes atmosphériques qui ont fait plusieurs fois le tour du monde et des tsunamis dans les Caraïbes.

Une étude publiée ce mois-ci dans la revue Avancées de la recherche sur les tremblements de terre suggère pourquoi l’ampleur de cette éruption volcanique était si importante : une petite explosion la veille aurait préparé le volcan à une éruption plus importante, coulant son évent principal sous la surface de l’océan.

Cela signifie que la roche en fusion « crachait » directement dans l’eau de mer, la vaporisant en cours de route et intensifiant l’éruption. La vaporisation de l’eau de mer a provoqué la décomposition de la lave en petits morceaux de cendres, suggèrent les chercheurs.

Combiné avec des cristaux de glace dans la haute atmosphère, le nuage de matière a accumulé des charges statiques qui ont conduit à une période dramatique d’éclairs. Le tumulte de l’activité électrique était si intense qu’il représentait 80 % des éclairs terrestres les plus actifs.

L’explosion d’un volcan sous-marin aux Tonga est l’une des plus fortes des 30 dernières années. Image : 1NewsNZ/Twitter

« Nous avons vraiment décidé d’essayer de comprendre ce qui s’est passé », explique la volcanologue Melissa Scruggs de l’Université de Californie à Santa Barbara. « Nous avons donc rassemblé toutes les informations que nous pouvions, celles qui étaient disponibles au cours des premières semaines. »

Scruggs et ses collègues estiment que près de 2 km3 de matière – pesant environ 2 900 tonnes métriques – a été envoyée à mi-chemin dans l’espace, provoquant de violents effets d’entraînement qui se sont fait sentir à travers le monde.

Selon l’étude, les deux premières heures de l’éruption ont été particulièrement violentes, l’événement commençant à 17h02 heure locale. Après environ 12 heures, l’activité a disparu. « C’est la plus grande éruption que nous ayons vue depuis l’explosion du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 », expliquent les chercheurs.

L’éruption des Tonga est un avertissement sur la dangerosité des volcans sous-marins

Les ondes de choc traversant le Pacifique ont déclenché plusieurs tsunamis dans le monde, arrivant souvent plus tôt que prévu car les modèles utilisés pour les cartographier étaient basés sur l’activité sismique plutôt que sur les éruptions volcaniques.

C’est un avertissement sur la dangerosité des volcans sous-marins, avec l’ingrédient ajouté de l’eau de mer. Beaucoup restent non surveillés – parce qu’ils se trouvent dans des endroits éloignés, hors de vue des images satellites – mais les dégâts qu’ils peuvent causer pourraient être cataclysmiques, comme l’a montré l’éruption aux Tonga.

« Le volume de l’éruption n’était pas un gros problème », a déclaré le géologue Frank Spera de l’Université de Californie à Santa Barbara. « Ce qui était spécial, c’est la façon dont l’énergie de l’éruption s’est couplée à l’atmosphère et aux océans : une grande partie de l’énergie a été utilisée pour déplacer l’air et l’eau à l’échelle mondiale. »

Lorsque la région s’est calmée à nouveau, les îles de Hunga Tonga et Hunga Ha’apa avaient déjà été détruites. Ces îles ne se sont formées qu’en 2015, après qu’une autre éruption majeure du même volcan en ait fait les points les plus élevés de son cratère.

Hunga Tonga-Hunga Ha’apai est connu comme un stratovolcan, une variété en forme de cône qui donne généralement lieu à une activité volcanique relativement modérée. Il fait partie d’une chaîne de volcans alimentés par le magma issu de l’activité tectonique : la plaque Pacifique plongeant sous la plaque indo-australienne.

Plus de données seront collectées au fil du temps, ce qui constituera la base de nombreuses autres études sur les causes et les effets de l’éruption aux Tonga. « De nombreux aspects de cette éruption attendent une enquête plus approfondie par des équipes multidisciplinaires », écrivent les chercheurs dans leur article.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !