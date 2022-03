Une étude propose un système d’intelligence artificielle capable de reconnaître les états émotionnels de l’utilisateur

Domaine en plein essor, la technologie de reconnaissance de la parole et du langage a conduit, par exemple, à l’émergence d’appareils tels que les assistants virtuels Alexa et Siri. Une étape importante dans l’évolution des systèmes d’intelligence artificielle (IA) de dialogue tels que ceux-ci est l’ajout de «l’intelligence émotionnelle», c’est-à-dire la capacité de reconnaître les états psychologiques de ceux qui y accèdent.

Les systèmes d’intelligence artificielle (IA) capables de reconnaître les états émotionnels des utilisateurs peuvent aider à détecter les maladies et à changer l’approche pédagogique. Image : fizkes –

Un système avec cette caractéristique, en plus de comprendre la langue, générerait une réponse plus empathique, offrant une expérience plus immersive pour l’utilisateur. Connu sous le nom d' »analyse multimodale des sentiments », un groupe de méthodes qui constituent l’étalon-or pour un système de dialogue d’IA peut détecter avec succès les émotions.

Ces méthodes sont capables d’analyser automatiquement l’état psychologique d’une personne à partir de son discours, de son ton de voix, de son expression faciale et de sa posture et sont cruciales pour les systèmes d’IA centrés sur l’humain.

Selon Techxplore, la technique pourrait potentiellement créer une IA émotionnellement intelligente avec des capacités au-delà de l’être humain qui comprend le sentiment d’un utilisateur et génère une réponse en conséquence.

Cependant, les méthodes actuelles d’estimation des émotions se concentrent uniquement sur les informations observables et n’expliquent pas les informations présentes dans les signaux non observables, tels que les signaux physiologiques. De tels signaux sont une mine d’or potentielle d’émotions qui pourraient considérablement améliorer les performances d’estimation des sentiments.

Des chercheurs japonais testent un système d’IA capable d’identifier des signaux physiologiques

Dans une nouvelle étude, publiée ce mois-ci dans la revue Transactions IEEE sur l’informatique affective, des signaux physiologiques ont été ajoutés pour la première fois à l’analyse multimodale des sentiments par des chercheurs au Japon. L’équipe collaborative responsable de la nouvelle approche est composée de Shogo Okada, professeur associé au Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), et de Kazunori Komatani, professeur à l’Institut de recherche scientifique et industrielle de l’Université d’Osaka.

« Les humains sont très doués pour cacher leurs sentiments. L’état émotionnel interne d’un utilisateur n’est pas toujours reflété avec précision par le contenu du dialogue, mais comme il est difficile pour une personne de contrôler consciemment ses signaux biologiques, tels que la fréquence cardiaque, il peut être utile de les utiliser pour estimer son état émotionnel. Cela pourrait créer une IA avec des capacités d’estimation des sentiments qui dépassent l’humain », explique Okada.

L’équipe a analysé 2 468 échanges avec une IA de dialogue obtenue auprès de 26 participants pour estimer le niveau de plaisir ressenti par l’utilisateur lors de la conversation. L’utilisateur a ensuite été invité à évaluer à quel point il trouvait la conversation agréable ou ennuyeuse. L’équipe a utilisé l’ensemble de données de dialogue multimodal appelé « Hazumi1911 », qui combinait de manière unique la reconnaissance vocale, les capteurs de tonalité vocale, l’expression faciale et la détection de posture avec le potentiel de la peau, une forme de détection de réponse physiologique.

« En comparant toutes les sources de données distinctes, les informations sur les signaux biologiques se sont révélées plus efficaces que la voix et l’expression faciale », a déclaré Okada. « Lorsque nous avons combiné les informations du langage avec les informations des signaux biologiques pour estimer l’état interne auto-évalué tout en parlant au système, les performances de l’IA sont devenues comparables à celles d’un humain. »

Ces résultats suggèrent que la détection de signaux physiologiques chez l’homme, qui restent normalement cachés à notre vue, pourrait ouvrir la voie à des systèmes de dialogue basés sur l’IA très sensibles, rendant les interactions homme-machine plus naturelles et satisfaisantes.

De plus, les systèmes d’intelligence artificielle émotionnellement intelligents pourraient aider à identifier et à surveiller les troubles mentaux, en détectant un changement dans les états émotionnels quotidiens. Ils pourraient également être utiles dans le domaine de l’éducation, pour évaluer si l’élève est intéressé et excité par un sujet de discussion, ou s’il s’ennuie, entraînant des changements dans la stratégie d’enseignement et des services éducatifs plus efficaces.

