Des astronomes pourraient avoir découvert l’origine d’un mystérieux anneau dans l’espace

Récemment, les scientifiques ont été impressionnés par plusieurs mystérieux cercles spatiaux émetteurs de radio, appelés Odd Radio Circles (ORC). Ces objets ont été repérés pour la première fois à l’aide de l’un des radiotélescopes les plus puissants au monde, l’Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Les ORC sont énormes et distants, avec plusieurs caractéristiques déterminantes, y compris une galaxie au centre mort.

Un certain temps s’est écoulé depuis les premières observations d’ORC, les scientifiques pensent maintenant qu’elles sont le résultat d’un processus énergétique dans ces galaxies centrales, bien que la nature précise de ce processus soit inconnue.

Selon le site Web ScienceAlert, il est probable que les ORC soient en fait des sphères. La raison pour laquelle ils apparaissent comme des anneaux est à cause de la perspective; autour des bords, il y a une densité d’émission plus élevée le long de notre ligne de mire.

Dans le cercle violet, l’emplacement du mystérieux anneau J0624-6948, dont les scientifiques pensent avoir découvert l’origine. Image : Filipovic et al., MNRAS, 2022

Pour l’astronome Miroslav Filipovic, de l’université de Western Sydney, en Australie, l’anneau détecté aux abords du Grand Nuage de Magellan serait en principe lié à cette précédente découverte.

« Lorsque nous avons découvert cet objet radio presque parfaitement circulaire, nous pensions qu’il s’agissait davantage d’un ORC. Mais après nos observations supplémentaires, il est devenu clair que cet objet est beaucoup plus susceptible d’être autre chose. Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Cependant, Filipovic souligne qu’il existe des différences importantes entre J0624-6948 et les ORC. L’absence de galaxie centrale en J0624-6948 est la première d’entre elles. De plus, l’indice spectral d’émission radio dans l’objet nouvellement identifié est plus lisse que celui des ORC, et la taille apparente de J0624-6948 est également plus grande.

Un anneau mystérieux pourrait être le premier vestige de supernova jamais identifié dans l’espace intergalactique

Filipovic et son équipe ont envisagé un certain nombre de possibilités qui pourraient aboutir à un objet qui ressemble à leurs observations, comme un ORC beaucoup plus grand, un superbeacon provenant d’une étoile proche du centre galactique, ou même des jets d’un trou noir actif supermassif distant. Au final, un scénario s’est imposé comme le plus cohérent avec le phénomène observé.

« L’explication la plus plausible est que l’objet est un vestige de supernova intergalactique dû à une étoile résidant à la périphérie du Grand Nuage de Magellan qui a subi une explosion de type Ia d’un seul dégénéré qui implique l’explosion de deux étoiles en orbite l’une autour de l’autre. » , explique Filipovic. «Ce que nous découvrons potentiellement est un vestige unique d’une supernova qui s’est étendue dans un environnement intergalactique raréfié – un environnement que nous ne nous attendions pas à trouver dans un tel objet. Nos estimations indiquent un âge d’environ 2 200 à 7 100 ans.

Si l’équipe de Filipovic a raison, J0624-6948 serait le premier vestige de supernova intergalactique jamais identifié – une sphère d’éjection en expansion vers l’extérieur. Selon les mesures des scientifiques, une association avec le Grand Nuage de Magellan ferait de cet objet un diamètre d’environ 155 années-lumière.

Filipovic dit que des analyses de suivi peuvent aider à résoudre ces incertitudes. De plus, d’autres observations avec des instruments tels que ASKAP et le radiotélescope sud-africain MeerKAT pourraient aider à identifier des cercles radio plus particuliers dans le ciel, fournissant plus de signaux qu’ils ne le sont réellement.

« Ces nouveaux radiotélescopes peuvent détecter une gamme d’objets sphériques », a déclaré Filipovic. « En raison des effets combinés d’une sensibilité élevée, d’un bon échantillonnage spatial et d’une couverture étendue, ils enrichissent notre compréhension de l’Univers. »

