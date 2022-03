Le calendrier astronomique d’avril compte des missions spatiales habitées, des météores et même une éclipse ; savoir plus

Après un mois de mars relativement « chaud », avril promet des journées plus intéressantes pour les fans d’astronomie et d’exploration spatiale. En plus de deux missions habitées vers la station spatiale, dont l’historique Ax-1 d’Axiom Space, nous aurons une pluie de météorites et même une éclipse solaire.

En plus des événements mentionnés ici, entre le 1er et le 3 avril, la NASA effectuera le « wet test » de la fusée SLS qui lancera la mission Artemis I lors d’un voyage autour de la Lune. Le résultat du test est crucial pour définir la date de lancement de la mission, et nous publierons toute l’actualité ici même, sur Netcost-Security.

Nous vous rappelons que toutes les coordonnées géographiques et dates mentionnées ici se réfèrent à un observateur à Brasilia, et peuvent être légèrement différentes selon votre position dans le pays.

Calendrier astronomique d’avril

1er avril: une fusée Rocket Lab Elecron lancera deux petits satellites pour la flotte d’observation de la Terre de BlackSky Global. Il décollera de la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande. Le lancement est prévu à 9h35.

Toujours le 1er, une fusée SpaceX Falcon 9 lancera la mission Transporter 4, transportant 40 satellites Starlink et quelques autres « manèges ». Il décollera de la Station de la Force Spatiale de Cap Canaveral en Floride. Le lancement est prévu à 13h24.

Le 4 avril: conjonction entre Saturne et Mars, qui seront proches dans le ciel à l’aube. Cherchez la paire près de la constellation du Capricorne à l’est. Bonus : Vénus et Jupiter seront presque alignés, juste en dessous, Jupiter étant le plus proche de l’horizon.

6 avril : Axiom Space lancera Ax-1, la première mission entièrement privée vers la Station spatiale internationale. Quatre membres d’équipage voyageront à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon et resteront en orbite pendant huit jours. La mission décollera du Kennedy Space Center de la NASA en Floride sur une fusée SpaceX Falcon 9 à une heure à déterminer.

20 avril : La NASA et SpaceX lanceront la mission Crew-4 vers la Station spatiale internationale. Le vaisseau spatial Crew Dragon transportera les astronautes de la NASA Kjell Lindgren, Robert Hines et Jessica Watkins, ainsi que Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne. La fusée Falcon 9 décollera à 7h30 du matin de la plate-forme 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

21 et 22 avril : Sommet de la pluie de météorites « Lyrid ». Ils seront visibles à partir de 22h55, lorsque leur point d’origine apparent (« radiant »), la constellation de la Lyre, apparaîtra à l’horizon oriental. Le meilleur moment pour l’observation est vers 4h00 du matin, et il sera actif jusqu’à l’aube, vers 6h00 du matin.

Malheureusement, la luminosité de la Lune dans le quartier décroissant, en plus de la pollution lumineuse des grandes villes, peut nuire à l’observation. Selon les estimations du site In the Sky, dans des conditions idéales (ciel clair et pas de pollution lumineuse) il sera possible d’observer jusqu’à 11 météores par heure au pic.

30 avril : une éclipse solaire partielle sera visible du sud de l’Amérique du Sud, de certaines parties de l’Antarctique et des océans Pacifique et Atlantique, mais malheureusement pas du Brésil. Cette éclipse coïncide avec la deuxième nouvelle lune d’avril, également connue sous le nom de Lune noire.

Le 30 avril également, une fusée SpaceX Falcon 9 lancera le satellite de communication géostationnaire Nilesat 301 depuis la station de la Force spatiale de Cap Canaveral, en Floride, à une heure à déterminer.

comment s’orienter

Pour suivre notre calendrier astronomique, il est important de savoir dans quelle direction regarder et comment identifier les principaux points cardinaux. Pour cela, vous pouvez utiliser une vieille astuce, une boussole ou une application d’astronomie sur votre téléphone.

La vieille astuce est basée sur une phrase que vous avez dû apprendre à l’école : « le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest ». Tenez-vous droit et étirez vos bras, celui de droite pointant vers l’est et celui de gauche vers l’ouest. Vous aurez donc l’est sur la droite, le nord devant, l’ouest sur la gauche et le sud derrière vous.

Quant aux boussoles, ceux qui utilisent un iPhone n’ont pas besoin d’une application supplémentaire : utilisez simplement « Compass », qui fait partie d’iOS. Pour Android, ma recommandation est « Juste une boussole » de PixelProse SARL, qui est belle, simple, gratuite et surtout, sans .