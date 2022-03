La Chine lance un laboratoire spatial pour aider les missions sur la Lune et d’autres planètes

L’agence chinoise CNSA a annoncé la création d’un nouveau laboratoire d’exploration spatiale, qui devrait mener des recherches en ingénierie, technologie et science, ainsi qu’aider les missions du programme spatial du pays vers la Lune et d’autres planètes.

Selon des informations rapportées par les médias d’État, le soi-disant «Tiandu Laboratory» aidera à développer des projets à grande échelle tels qu’une station spatiale lunaire, des missions du programme d’exploration planétaire (dont le rover Zhurong sur Mars fait partie) et même des plans pour un système de défense contre les astéroïdes.

Lire aussi

Le rover Zhurong, positionné sur Mars, recevra le soutien du nouveau laboratoire spatial Tiandu, lancé par la Chine pour étendre son programme spatial.

Le laboratoire spatial de Tiandu devrait également mener des travaux collaboratifs : par le passé, la Chine a déjà travaillé en partenariat avec l’ESA et, selon Zhang Kejian, chef du CNSA, il fera également partie intégrante de l’ILRS, une base sur la Lune. être construit et exploité conjointement par la Chine et la Russie, après 2030.

« Notre laboratoire est ouvert sur le monde, c’est une plate-forme ouverte », a déclaré Wu Weiren, responsable de la conception du programme d’exploration lunaire de la Chine. « Nous espérons attirer des talents internationaux pour travailler avec nous. »

Tiandu est installé à Hefei, capitale de la province d’Anhui. Il a ouvert ses portes en février de cette année, mais a récemment ouvert un nouvel espace à Pékin. Il est déjà chargé de soutenir les prochaines missions lunaires chinoises : Chang’e 6 et Chang’e 7, par exemple, doivent être lancées en 2024, toutes deux vers le pôle sud de notre satellite. Chang’e 8, prévu pour la fin de cette décennie, devrait se concentrer sur l’exploration locale et l’extraction des ressources.

En outre, il travaillera également sur une mission de recherche et de retour d’échantillons de Mars et sur le lancement d’une sonde d’observation vers Jupiter – tous deux prévus après 2030.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !