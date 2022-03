La nouvelle version du Super Heavy est sur le point d’être testée par SpaceX

SpaceX a développé une nouvelle version de la fusée Super Heavy, qui propulsera le vaisseau spatial orbital Starship lors de ses débuts – chaque fois que cela se produira. La société fondée par Elon Musk a positionné le prototype pour une zone connue sous le nom de « concasseur de canettes » située sur sa structure dans le sud du Texas.

La livraison de la fusée a eu lieu aujourd’hui (31), quelques jours après que SpaceX ait décidé de la sortir dans certaines parties de la grande baie, pour l’assembler à l’extérieur de celle-ci et la remettre dans la structure entièrement assemblée. En parallèle, une deuxième équipe d’ingénieurs avait travaillé sur le site de lancement orbital (OLS), une partie de Starbase adaptée pour recevoir le nouveau modèle.

Lire aussi

La structure connue sous le nom de « concasseur de boîtes » est… eh bien, une structure mécanique qui tentera d’écraser la nouvelle version du Super Heavy, dans un test d’endurance qui simule les pressions trouvées en dehors de la Terre. Il se compose de deux grands bras en acier – un au-dessus et un au-dessous – mais avec une capacité modulaire pour la mise en œuvre de bras supplémentaires. SpaceX a déjà commencé à l’assembler en transportant également une de ces pièces pour l’installation.

Le nouveau Super Heavy (B7) est le premier à utiliser les nouveaux moteurs Raptor V2 – 33 d’entre eux, en fait. Par rapport aux prototypes précédents, il y avait une augmentation d’environ 14% de l’espace disponible pour les moteurs de propulsion (des modèles tels que B3 et B4 n’autorisaient que 29 moteurs Raptor).

Ces moteurs représentent une percée en termes de rentabilité par rapport au gain de performances chez SpaceX : non seulement les nouveaux moteurs apportent des simplifications de conception qui devraient réduire les coûts de fabrication, mais chaque Raptor V2 a une puissance de propulsion initiale supérieure (plonger) que ses prédécesseurs : de 185 tonnes à un peu plus de 230 tonnes constantes ; et une accélération initiale absurde de 7,6 mille tonnes pour le décollage.

Cela a probablement nécessité des changements dans la conception du dessous de cette nouvelle version du Super Heavy – le cadre devra être assez solide pour compenser ce « coup ». Visuellement, cependant, la nouvelle fusée ne semble pas trop différente des anciennes, il faut donc s’attendre à ce que de tels changements aient eu lieu à l’intérieur.

SpaceX n’a ​​divulgué aucune attente en matière de tests – ni même quelle est la nature de ces tests (à part le « concasseur de canettes », des tests de résistance cryogénique, thermique et statique n’ont pas encore été effectués), mais connaissant l’entreprise, il devrait être sur une voie très rapide pour s’assurer que le nouveau Super Heavy possède toutes les compétences techniques nécessaires.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !