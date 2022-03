La tache solaire subit l’une des éruptions les plus puissantes et provoque une panne des signaux radio sur Terre

L’une des tempêtes les plus puissantes du cycle climatique actuel du Soleil a atteint son apogée ce mercredi (30) à 14h37 (GMT), entraînant une éruption solaire de classe X1.3, l’un des types les plus puissants qui existent. Tel que rapporté par Apparence numériquela tache solaire AR2975 explose fortement depuis lundi (28), éjectant des particules chargées de rayonnement.

Les éruptions solaires sont classées dans un système de lettres, la classe C étant relativement faible, la classe M plus modérée et la classe X étant la plus forte.

Selon l’astronome amateur brésilien Izaac Leite, du Mato Grosso, une émission radio de type II avec une vitesse estimée à 1 424 km/s a été détectée dans l’activité. « Comme AR 2975 est toujours dans une position décente face à la Terre, une éjection de masse coronale (CME) sera probablement dirigée ici », a déclaré Leite.