Blue Origin effectue un quatrième vol habité et emmène un couple dans l’espace

Blue Origin a terminé avec succès jeudi matin (31) sa quatrième mission habitée avec une fusée New Shepard. Baptisé NS-20, il emmenait six passagers pour un « ride » à un peu plus de 100 km d’altitude. Initialement prévue pour ce mardi (29), la mission a été reportée à jeudi en raison de l’attente de vents violents dans la région de Van Horn de l’État américain du Texas, où Blue Origin possède sa propre rampe de lancement. .

Avec un retard de 29 minutes par rapport à l’heure prévue (pour terminer les procédures de sécurité, selon la compagnie), le décollage a eu lieu à 10h59 (heure de Brasilia), après une série de pauses dans le compte à rebours. Quelques minutes plus tard, le premier étage de la fusée New Shepard atterrit à la verticale près du site de lancement, suivi de la capsule RSS First Step, qui atterrit dans le désert à l’aide de parachutes.

Comme pour les missions précédentes, le NS-20 était un vol suborbital. Cela signifie que la capsule et son équipage ont suivi une trajectoire parabolique, montant à une altitude maximale de 1067,6 km et descendant peu après. Il n’y a pas de « tours » autour de la planète, contrairement aux vols orbitaux comme ceux effectués par SpaceX, qui durent au moins 90 minutes (un temps d’orbite).

Parmi l’équipage du NS-20 se trouvaient Gary Lai, directeur principal et architecte en chef du système New Shepard, qui a rejoint Blue Origin en 2004 et était l’un des 20 premiers employés de l’entreprise. Il a remplacé le comédien Pete Davidson, qui n’a pas pu embarquer en raison d’un changement antérieur de la date de la mission.