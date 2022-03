Des astronomes découvrent 13 nouveaux pulsars à 39 000 années-lumière de la Terre

Les pulsars sont des étoiles à neutrons hautement magnétisées et en rotation qui émettent un faisceau de rayonnement électromagnétique. Certains pulsars peuvent être observés par des télescopes optiques, à rayons X et à rayons gamma, mais ils sont généralement détectés sous la forme de courtes rafales d’émission radio.

Les pulsars sont des étoiles à neutrons hautement magnétisées et en rotation. Image : Jurik Peter/

Et c’est grâce au radiotélescope MeerKAT, de l’Observatoire de radioastronomie en Afrique du Sud, qu’une équipe internationale d’astronomes, dirigée par Alessandro Ridolfi, de l’Observatoire de Cagliari, en Italie, a détecté 13 nouveaux pulsars dans l’amas globulaire NGC 1851, situé 39 mille années-lumière de la Terre.

Selon l’article décrivant la découverte, publié sur le serveur de prépresse arXiv.org, douze d’entre eux sont des pulsars millisecondes (MSP), comme on appelle les pulsars les plus rapides, ceux dont les périodes de rotation sont inférieures à 30 millisecondes. Ils se forment dans les systèmes binaires lorsque le composant initialement le plus massif se transforme en une étoile à neutrons qui est ensuite mise en rotation en raison de l’accrétion de matière de l’étoile secondaire.

« Ici, nous présentons les résultats de notre recherche de nouveaux pulsars dans NGC 1851 en utilisant les observations MeerKAT faites dans le cadre de la recherche de pulsars TRAPUM GC [cluster globular]ainsi que des observations de suivi faites dans le cadre du programme MeerTime », ont écrit les chercheurs dans l’article.

Un seul des objets détectés est un pulsar standard, désigné NGC 1851I, car sa période de rotation est de 32,65 millisecondes. Les autres sources sont des MSP avec des temps de rotation allant de 2,82 à 6,63 millisecondes. Sept d’entre eux sont des binaires (dont NGC 1851I), tandis que les autres sont des pulsars isolés.

Comme l’ont noté les chercheurs, deux des 13 pulsars découverts ont des propriétés particulières : NGC 1851D et NGC 1851E. NGC 1851D est un MSP en orbite large avec un compagnon nain blanc lourd (d’une masse d’environ 0,48 masse solaire). Ce système a une excentricité à un niveau de 0,86, ce qui en fait le cinquième binaire le plus excentrique connu à ce jour. À son tour, NGC 1851E est également un MSP dans un binaire très excentrique, ayant une étoile à neutrons comme compagnon (avec une masse d’environ 1,53 masse solaire).

« Selon toute vraisemblance, les deux binaires se sont formés lors de rencontres d’échanges secondaires où l’étoile d’origine qui a recyclé le pulsar a été remplacée par le compagnon actuel, plus lourd », ont expliqué les chercheurs.

Les scientifiques ont ajouté que leur découverte fait de NGC 1851 l’un des amas globulaires les plus pulsars connus à ce jour. Il y a actuellement 14 pulsars identifiés dans ce GC, le premier désigné PSR J0514-4002A (également connu sous le nom de NGC 1851A) détecté en 2004.

