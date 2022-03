Un médicament anti-arthritique fait repousser les cheveux chez les patients atteints d’alopécie

Il a été démontré que le baricitinib, un médicament contre la polyarthrite rhumatoïde déjà approuvé, fait repousser les cheveux chez les patients atteints d’alopécie areata.

Crédit : Université de Yale

Un médicament déjà homologué pour lutter contre la polyarthrite rhumatoïde a fait repousser les cheveux chez des patients souffrant d’une forme d’alopécie, c’est-à-dire aérée. Les résultats ont été particulièrement significatifs pour un tiers des participants traités à fortes doses, qui ont obtenu une repousse abondante, comme le montre l’image en tête d’article. Des améliorations ont également été observées dans le groupe à faible dose. Le médicament en question est le baricitinib, un inhibiteur de Janus kinase (JAK) également testé dans le traitement du COVID-19, ayant la capacité de réguler la réponse immunitaire. Parce qu’il a déjà été autorisé pour une autre affection et que les résultats ont été obtenus dans des essais cliniques de phase 3 et randomisés, le baricitinib pourrait devenir le premier médicament approuvé pour lutter contre l’alopécie, une affection récemment défrayée par la gifle ou le poing) par Will Smith au présentateur et comédien Chris Rock.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de l’Université de Yale, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de dermatologie de l’Université Kyorin de Tokyo (Japon), de l’Université nationale de Séoul, a déterminé l’efficacité du baricitinib dans la promotion de la repousse des cheveux chez les patients atteints d’alopécie areata. College of Medicine (Corée du Sud), l’Université hébraïque de Jérusalem (Israël), la société pharmaceutique Eli Lilly (qui fabrique le médicament) et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Brett King, chargé de cours à la New Haven University School of Medicine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué plus de 1 200 participants atteints d’alopécie sévère et areata dans l’enquête. Toutes avaient un score d’au moins 50 sur le Severity of Alopecia Tool (SALT), un outil utilisé par les médecins pour déterminer la sévérité de l’alopécie, où zéro correspond à aucune perte de cheveux et 100 à une perte de cheveux totale.

Les volontaires ont été divisés en trois groupes différents : dose quotidienne de 4 ou 2 milligrammes de baricitinib et le groupe placebo. Après 36 semaines de traitement, 35 % des patients recevant la dose de 4 mg et 20 % de ceux recevant la dose la plus faible ont obtenu une repousse significative des cheveux, obtenant un score SALT de 20 ou moins. « C’est tellement excitant, car les données montrent clairement à quel point le baricitinib est efficace », a déclaré le professeur Brett King dans un communiqué de presse de l’Université de Yale. « Ces vastes études contrôlées nous disent que nous pouvons atténuer certaines des souffrances de cette terrible maladie », a ajouté le scientifique. En effet, la pelade peut provoquer une chute brutale des cheveux – inégale ou généralisée – due à une attaque du système immunitaire sur les bulbes pileux. Étant donné que le médicament est efficace contre la polyarthrite rhumatoïde, également une maladie auto-immune, les chercheurs ont pensé que le baricitinib pourrait également être valable dans le traitement de la pelade, empêchant l’attaque des bulbes pileux. Et ainsi l’étude l’a prouvé.

« La pelade est un voyage fou, marqué par le chaos, la confusion et une profonde tristesse pour beaucoup de ceux qui en souffrent. Ce sera incroyable d’avoir un médicament pour aider les gens à s’en sortir, à retrouver la normalité », a ajouté l’expert. Mais le baricitinib n’est pas un médicament sans effets secondaires, parmi lesquels l’hypercholestérolémie et un risque plus élevé de développer des infections virales, bactériennes et fongiques sont également signalés, précisément à la lumière du fait qu’il bloque l’action d’une partie du système immunitaire. Dans un contexte pandémique tel que celui que nous connaissons actuellement, il se peut donc qu’il ne s’agisse pas d’un traitement recommandé. Par conséquent, il n’est pas encore certain qu’il sera approuvé par les autorités réglementaires compétentes, la FDA aux États-Unis et l’Agence européenne des médicaments (EMA) en Europe. Les détails de la recherche « Two Phase 3 Trials of Baricitinib for Alopecia Areata » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité The New England Journal of Medicine.