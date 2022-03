Alternative à la viande : un scientifique crée une méthode innovante pour préparer un steak de légumes à base de pois

Que ce soit pour ceux qui ne mangent pas de viande, pour ceux qui veulent réduire leur consommation ou, tout simplement, pour ceux qui aiment essayer de nouvelles saveurs, il existe plusieurs alternatives alimentaires sur le marché.

Jusqu’à récemment, les options pour ce public se limitaient, principalement, à l’utilisation de protéines de soja. Cependant, avec l’adhésion croissante des gens à un régime sans cruauté envers les animaux, l’industrie alimentaire s’est consacrée à la recherche de façons saines et savoureuses de les servir.

Il existe une grande variété de substituts de viande végétariens et végétaliens, mais un scientifique suisse a mis au point une méthode plus saine pour obtenir des viandes à base de plantes. Image : Antonina Vlasova –

Les saucisses, saucisses et hamburgers végétariens ou végétaliens ne manquent pas dans les supermarchés, les restaurants et les snack-bars du monde entier. Et les ingrédients végétaux de base varient. Ici au Brésil, vous pouvez trouver de la saucisse à l’igname, de la saucisse aux champignons, du burger aux pois… et ainsi de suite. Et vous n’avez pas à avoir l’air dégoûté ou débauché : la plupart de ces produits sont vraiment délicieux !

En parlant de pois, c’est l’une des légumineuses les plus utilisées dans la production d’alternatives alimentaires à la viande. Avec un index glycémique bas, il contient des antioxydants, des fibres, des oméga 3, des protéines, des vitamines A, C, E, K et le complexe B, et des minéraux tels que le calcium, le cuivre, le fer, le phosphore, le magnésium, le potassium et le zinc.

Un chimiste utilise des pois pour créer un steak presque identique au bœuf

La grande nouvelle est qu’un chimiste suisse, doctorant en génie des matériaux, a décidé d’utiliser les pois comme ingrédient principal dans un steak qui ressemble à de la viande, a une texture charnue et un goût de viande, mais… ce n’est pas de la viande.

Fils d’un biochimiste avec un botaniste (c’est-à-dire pratiquement prédestiné aux sciences naturelles), Martin Hofmann, chercheur à l’EPF de Zurich, fait partie du groupe des personnes qui, oui, mangent de la viande, mais constamment chercher des moyens de réduire la consommation. Et, peut-être en raison de l’influence de sa famille, il a décidé de se consacrer à la recherche dans le domaine.