L’assemblage du télescope spatial européen Euclid avance et son lancement devrait avoir lieu en 2022

L’ambitieux télescope spatial Euclid a considérablement avancé dans son assemblage, selon l’ESA, qui s’attend toujours à un lancement du projet pour cette année 2022. Selon une mise à jour de l’agence spatiale européenne, jeudi dernier (24), environ 12 ingénieurs se sont présentés à la structure de stockage de Thales Alenia Space à Turin pour relier les deux parties principales de l’immense appareil.

Selon l’ESA, l’effort nécessitait tellement de précision et d’intelligence qu’une journée entière y était consacrée, tandis que les deux jours suivants ont vu des ingénieurs brancher et tester des équipements électroniques et effectuer des tests pour s’assurer que tout fonctionnait toujours.

Des ingénieurs assemblant des pièces du télescope spatial Euclid : l’artefact a la difficile mission de nous faire mieux comprendre la matière noire (Image : ESA/Handout)

Selon certains experts, le télescope spatial Euclid rivalise avec James Webb de la NASA en termes de technologie. Cependant, l’artefact européen a une mission très ambitieuse : il sera chargé d’observer l’accélération de l’expansion de l’univers et, avec cela, de collecter des données qui, avec de la chance, nous permettront de mieux comprendre la matière noire et l’énergie noire – deux composants présents dans la majeure partie de l’univers, mais que nous ne pouvons pas observer.

« C’était très excitant de voir l’artefact assemblé et de faire un pas en avant pour faire de cette mission une réalité », a déclaré Hans Rozemeijer, ingénieur d’Euclid Assembly, Testing and Delivery. « J’ai presque l’impression que nous avons réuni deux parents. »

Proposé par la division aérospatiale d’Airbus, Euclid est un télescope à lentille réfléchissante capable de capter la lumière d’étoiles et de galaxies lointaines, ainsi que deux instruments qui collectent des données relatives au matériau collecté : le VIS («imageur visible”) et le NISP (“Spectromètre et photomètre proche infrarouge”). Les deux instruments ont été intégrés à l’unité en 2020 et ont passé plusieurs tests techniques.

Le module de service est celui qui a été « ajouté » le 24. C’est là que se trouvent les ordinateurs qui contrôlent les instruments ci-dessus, en plus d’exécuter toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement sans erreur du télescope spatial Euclid, comme le contrôle de l’orientation et propulsion, efficacité énergétique et communication avec la Terre.

« Nous avons dû nous assurer que la surface plane du module de service était la même que celle du module d’instrument aux points de connexion, afin de réduire autant que possible la charge sur le télescope », a déclaré Hans. « La différence estimée par notre équipe était inférieure à 50 micromètres en tout point. Ce n’est pas comme si vous assembliez une armoire où vous clouiez les pièces en place avec un marteau – cette tâche exigeait une précision extrême.

Juste pour contempler cette taille : 50 micromètres – ou 0,05 millimètre (mm) – est l’épaisseur d’un cheveu humain.

Maintenant, en avril, l’équipe d’ingénierie fixera la structure à ses panneaux solaires et à ses écrans. Les boucliers protégeront les instruments du rayonnement intense du soleil, tandis que les panneaux capteront la lumière de notre étoile et la convertiront en énergie. Après cela vient l’antenne, et alors seulement le télescope spatial Euclid sera complet.

L’ESA n’a pas de date de lancement exacte, mais estime que ce sera en 2022.

