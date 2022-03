Le rover de mission ExoMars de l’ESA est prêt, mais devrait être retardé

L’Agence spatiale européenne (ESA) a confirmé via un communiqué que son rover – Rosalinde Franklin – est prêt à être lancé sur la mission ExoMars, qui assurera une présence européenne sur Mars (où se trouvent déjà la NASA et l’agence spatiale chinoise CNSA).

Cependant, cela devrait prendre un certain temps, étant donné qu’en raison de la guerre russo-ukrainienne, l’ESA a révoqué les collaborations en partenariat avec Roscosmos, l’agence russe. Initialement prévu pour juillet 2020 et reporté à 2022, le lancement du rover verrait la participation de l’atterrisseur Kazachok, qui emmènerait le véhicule à la surface de Mars. Désormais, l’ESA n’a plus de prévision pour l’emmener dans l’espace.

Lire aussi

Le rover ExoMars Rosalind Franklin attend la réactivation de sa mission pour pouvoir voler vers Mars (Image : ESA/Handout)

Selon le communiqué, bien que le lancement de la mission ne soit pas prévu, les processus de qualification technique ont suivi leurs délais normaux et, en mars dernier, le rover ExoMars a été officiellement autorisé à voler. De plus, le comité d’évaluation a confirmé que la fusée et la capsule seraient toutes deux prêtes à temps, avec suffisamment de temps pour assurer un lancement le 20 septembre 2022.

Comme cela ne sera plus possible, le rover et les équipements qui lui sont connectés seront entreposés à l’intérieur de Thales Alenia Space, un centre spatial opéré simultanément par la France et l’Italie, jusqu’à nouvel ordre. En attendant, le comité examinera diverses options techniques pour intégrer le rover ExoMars dans un autre lancement – ​​dans ce cas, les options dirigées par l’ESA et les partenaires internationaux sont en cours d’évaluation – à l’exception, bien sûr, de Roscosmos.

« J’attends avec impatience que nos États membres décident que ce n’est pas la fin du projet ExoMars, mais plutôt une renaissance de la mission, nous servant peut-être de déclencheur pour développer davantage l’autonomie spatiale européenne », a déclaré David Parker, directeur de Human Exploration et robotique ESA.

« Nous comptons sur les équipes brillantes et leur expertise à travers l’Europe et aussi sur des partenaires internationaux pour réformer et reconstruire la mission », a poursuivi le directeur. « L’équipe est dévouée et concentrée sur les prochaines étapes pour s’assurer que nous pouvons livrer cet incroyable rover à la surface de Mars et terminer le travail pour lequel il a été construit. »

la mission de Rosalinde Franklin est relativement semblable à ceux de Curiosité et persévérance, de la NASA : trouver des signes de vie ancienne sur Mars. Contrairement à ses « cousins », cependant, le rover de mission ExoMars dispose d’une perceuse plus puissante, et sera le premier à franchir avec lui la ligne des deux mètres (m) sous la surface de la planète rouge.

De plus, il possède des modes de locomotion particuliers absents des autres rovers, comme la « marche sur roues », afin de franchir des obstacles impossibles à parcourir uniquement par les méthodes traditionnelles de pilotage.

Pendant ce temps, l’ESA s’appuie sur le satellite Trace Gas Orbiter (TGO) pour collecter les données de tous les artefacts présents sur Mars et les restituer aux agences terrestres.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !