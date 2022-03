Netcost-Security diffuse ce jeudi la 4ème mission habitée de Blue Origin

Netcost-Security diffusera jeudi matin (31) la quatrième mission habitée Blue Origin dans l’espace, nommée NS-20. La société utilisera sa fusée New Shepard et sa capsule RSS First Step pour envoyer six personnes sur un vol touristique, dont le premier couple à faire le voyage dans l’espace ensemble.

Comme pour les vols précédents, la durée totale de la mission est estimée à un peu plus de 10 minutes, entre le décollage de la base Blue Origin près de Van Horn, dans l’État américain du Texas, et le retour de la capsule et de la fusée.

Les missions de l’entreprise sont suborbitales, c’est-à-dire que la capsule monte à une altitude maximale (un peu plus de 100 km) et entame aussitôt sa descente, sans se mettre en orbite (« faire le tour ») autour de la planète. Pourtant, au sommet de la trajectoire, les passagers éprouvent, pendant quelques minutes, la sensation de flotter en « apesanteur ».

Parmi l’équipage du NS-20 se trouvera Gary Lai, directeur principal et architecte en chef du système New Shepard, qui a rejoint Blue Origin en 2004 et a été l’un des 20 premiers employés de l’entreprise. Il a remplacé le comédien Pete Davidson, qui n’a pas pu embarquer en raison d’un changement antérieur de la date de la mission.