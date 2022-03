Les taches solaires subissent 17 éruptions et peuvent provoquer un spectacle d’aurores dans l’atmosphère terrestre

Au moins 17 éruptions solaires ont explosé en un seul point du Soleil au cours des deux derniers jours, crachant des particules chargées qui peuvent créer un spectacle coloré d’aurores dans le ciel terrestre. Cette tache est une tache solaire hyperactive appelée AR2975, qui déclenche des éruptions depuis lundi.

L’une des 17 éruptions de la tache solaire AR 2975 brille sur cette image prise par le Solar Dynamics Observatory de la NASA, entre lundi (28) et mardi (29). Image : NASA

Ces phénomènes se produisent lorsque des lignes magnétiques se tordent et se réalignent soudainement près de la surface visible. Les éruptions sont parfois associées à des éjections de masse coronale (CME), qui sont des flux de particules chargées projetées dans l’espace.

« Les éruptions ont lancé au moins deux, voire trois, CME vers la Terre », indique un rapport publié dans le SpaceWeather.com à propos de l’événement, qui indique que la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) suggèrent que le premier CME arrivera jeudi (31), et un autre est attendu vendredi (1).

Selon la modélisation informatique, les particules éjectées lors des explosions de cette semaine pourraient générer des orages géomagnétiques G2 ou G3. Ces types sont considérés comme modérés, cependant, les agences spatiales restent vigilantes dans la surveillance du climat solaire. Une forte éruption dirigée vers la Terre, accompagnée d’une grande CME, peut causer des problèmes, tels que des lignes électriques endommagées et même la désactivation de satellites.