Starship a été engagé pour un autre vol habité dans le cadre du programme Artemis

La NASA a engagé SpaceX pour effectuer un autre vol habité de l’orbiteur Starship vers la lune dans le cadre du programme Artemis, selon un message publié par la société d’Elon Musk sur Twitter. La société a également confirmé que l’action est basée sur une clause contractuelle qui permet à l’agence spatiale américaine de mener ce type de négociation.

Des informations plus détaillées sur le nouveau contrat n’ont pas encore été publiées, donc on ne sait pas grand-chose sur la nature du vol, ni même sur sa date. On sait seulement qu’il s’agit d’une mission habitée démonstrative – dans le sens où le Starship emmènera un équipage d’astronautes vers et depuis la Lune. La NASA a déjà prévu une telle mission dans le cadre du programme.

