L’étoile la plus lointaine jamais vue est capturée par le télescope Hubble

Le vieil homme a encore beaucoup de force : selon un communiqué publié aujourd’hui (30) par la NASA, le télescope spatial Hubble a réussi à capturer l’image de l’étoile la plus éloignée jamais vue, battant ainsi un record qui appartenait… à Hubble lui-même.

Dans le communiqué, la NASA explique que l’étoile observée provient des quatre premiers milliards d’années de l’univers après l’explosion du Big Bangle classant effectivement comme un vestige de l’univers primitif, ce qui ajoute encore plus de poids à l’occasion.

Lire aussi:

Le spectre lumineux de cette étoile est désigné par les scientifiques comme « redshift 6.2”. Le terme «décalage vers le rouge» est appliqué car, selon le principe de l’expansion continue de l’univers, la lumière de divers objets est «décalée» et vers des fréquences d’ondes plus longues et rougeâtres lorsqu’elle se déplace vers nous. Plus la déviation est importante, plus la lumière voyage longtemps.

L’étoile en question est si éloignée que sa lumière a mis 12,9 milliards d’années pour atteindre notre position – en effet, elle est partie alors que l’univers n’avait que 7 % de son âge actuel (environ 13,8 milliards d’années).

«Nous n’y croyions pas nous-mêmes au début. [A estrela] est beaucoup plus éloignée que la « vieille » étoile la plus éloignée », a déclaré l’astronome Brian Welch de l’Université Johns Hopkins, qui est le principal auteur de la papier décrivant la découverte et publié par la revue nature.

« Typiquement, à ces distances, des galaxies entières ressemblent à de minuscules points, avec la lumière de millions d’étoiles se mélangeant », a déclaré Welch. « La galaxie où vivait autrefois cette étoile a été agrandie et déformée par l’effet de lentille gravitationnelle, prenant une longue forme de croissant que nous avons décidé d’appeler » l’arc du lever du soleil « . »

La nouvelle star a été nommée « Eendel», qui signifie « Morning Star » en vieil anglais. Selon Welch, cela devrait ouvrir la voie à une nouvelle vague d’observation spatiale dans la recherche d’objets plus proches de la naissance de l’univers.

« Earendel existe depuis si longtemps qu’il n’a peut-être même pas les mêmes matières premières que les stars qui nous entourent aujourd’hui », a expliqué Welch. « L’étude Earendel sera une fenêtre sur une nouvelle ère de l’univers avec laquelle nous ne sommes pas du tout familiers, mais qui a conduit à tout ce que nous savons déjà. C’est comme si nous lisions un très bon livre, mais nous avons commencé à lire à partir du deuxième chapitre, et maintenant nous avons une chance de voir comment tout a commencé.

En termes numériques, Earendel est estimé être 50 fois plus massif que le Soleil et des millions de fois plus brillant. En pratique, elle rivalise avec les étoiles les plus massives que nous ayons jamais découvertes, étant beaucoup, beaucoup plus anciennes. Cependant, même quelque chose de cette taille ne serait normalement pas visible par nous sans le grossissement naturel d’une lentille gravitationnelle.