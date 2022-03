Les volcans de glace sur Pluton pourraient être actifs

En analysant des images de la planète naine prises par le vaisseau spatial, les chercheurs ont identifié une zone de formation irrégulière qui aurait été formée par les éruptions de deux volcans de glace – ou cryovolcans – appelés Wright Mons et Piccard Mons.

Maintenant, une étude basée sur une nouvelle analyse indique que la surface autour de ces deux monticules peut avoir été influencée par une activité cryovolcanique très récente, ce qui soulève la possibilité que ces volcans soient toujours actifs et que de l’eau liquide, ou quelque chose de similaire, coule ou ait récemment coulait sous la surface de Pluton.

Selon l’étude publiée dans la revue Communication Nature mardi (29), cela signifie également qu’il y a probablement plus de chaleur à l’intérieur de la planète naine que les scientifiques ne le pensaient auparavant. Et sur la base d’autres recherches récentes, les chercheurs pensent que leurs travaux pourraient même augmenter la possibilité que la vie existe sous sa surface.

Une image de la surface de Pluton prise par le vaisseau spatial New Horizons en 2015 montre des preuves de cryovolcanisme potentiel (marques bleues). Image : NASA/Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins/Institut de recherche du sud-ouest/Isaac Herrera/Kelsi Singer

Wright Mons est un monticule d’environ 5 km de haut et environ 150 km de large, tandis que Piccard Mons mesure environ 7 km de haut et 250 km de large. Les deux ont des dépressions extrêmement profondes à leurs sommets, Wright Mons étant presque aussi profond que la hauteur du monticule.

« Il n’y a pas d’autres zones sur Pluton qui ressemblent à cette région », a déclaré Kelsi Singer, planétologue au Southwest Research Institute de Boulder, Colorado, et auteur principal de l’étude. « Et c’est totalement unique dans le système solaire. »

Les scientifiques approfondiront leurs études sur les volcans de glace de Pluton

Contrairement à d’autres régions de la planète naine, cette zone a peu ou pas de cratères d’impact, ce qui indique que la surface s’est formée relativement récemment : elle n’a probablement pas plus d’un milliard ou deux ans, certaines zones ayant même moins d’un million d’années. 200 millions d’années, selon Singer.

À certains égards, les cryovolcans sont analogues aux volcans sur Terre. Une grande partie de la surface de Pluton est constituée de glace et les températures y sont bien inférieures au point de congélation de l’eau. Cela signifie que l’eau liquide, ou quelque chose de similaire qui est au moins partiellement fluide, serait comme du magma sur Terre, remontant à la surface après une éruption et gelant ou durcissant avec le temps.

« Cela ne sort probablement pas complètement liquide – c’est plutôt une chose boueuse où vous avez un peu de liquide et un peu de glace, ou cela pourrait même ressembler davantage à un solide qui coule », a déclaré Singer. « Nous savons tous que la glace peut couler parce que nous avons des glaciers qui coulent sur Terre. »

Bien que les scientifiques ne comprennent pas entièrement comment l’activité cryovolcanique sur Pluton pourrait fonctionner, ils pensent qu’elle est probablement alimentée par la chaleur radiogénique créée par la désintégration d’éléments radioactifs au sein de la planète naine.

Les scientifiques appellent une activité géologique comme la «tectonique générale» de Pluton, qui peut encore créer des caractéristiques telles que des failles dans les roches, bien qu’elle manque de tectonique des plaques.

Ces cryovolcans sur Pluton présentent certaines similitudes avec les soi-disant «volcans boucliers» sur Terre, qui sont des volcans à profil bas qui se forment à partir de l’accumulation constante de coulées de lave dans des structures arrondies.

Certains volcans sur Terre et d’autres planètes ont également une dépression au milieu, appelée caldeira, qui se forme lorsqu’un volcan nouvellement entré en éruption s’effondre dans le vide laissé par tout le matériau qu’il a craché.

Il y a encore beaucoup de choses que les chercheurs ignorent sur les volcans de glace de Pluton, comme leur formation et le fonctionnement réel du cryovolcanisme sur la planète naine.

L’idée que de l’eau liquide pourrait exister sous la surface de Pluton fait passer les chances de vie là-bas de pratiquement inexistantes à légèrement plus plausibles, étant donné que d’autres recherches suggèrent que Pluton était chaud lorsqu’il s’est formé et qu’il pourrait encore y avoir un océan liquide en dessous. surface. « Je pense que c’est un peu plus prometteur et qu’il pourrait y avoir de la chaleur et potentiellement de l’eau liquide plus près de la surface », a déclaré Singer. « Mais il y a encore de grands défis pour les microbes qui veulent vivre sur Pluton. »

