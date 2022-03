Vente aux enchères pour vendre les particules lunaires d’Apollo 11 en avril

Les premières particules lunaires – essentiellement de la poussière quasi microscopique de la Lune provenant de la mission Apollo 11 – seront mises aux enchères le 13 avril 2022, selon un communiqué publié par Bonhams, la société à l’origine de la vente. Selon la maison de vente aux enchères, on s’attend à ce que l’article soit vendu entre 800 000 dollars US et 1,2 million de dollars US (3,8 millions R$ à 5,71 millions R$).

Les particules lunaires font partie d’un petit conteneur utilisé par Neil Armstrong pour sécuriser un échantillon de sol de la Lune au cas où la mission devrait interrompre la partie mobile de notre satellite. Comme le montrent les preuves historiques, ce n’était pas le cas, et Armstrong et Buzz Aldrin ont pu marcher sur la Lune, inaugurant l’un des monuments historiques de l’humanité.

