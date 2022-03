L’astronaute et les cosmonautes reviennent sur Terre en toute sécurité

Un astronaute américain et deux cosmonautes russes sont revenus sains et saufs sur Terre tôt mercredi matin après de longs séjours à bord de la Station spatiale internationale. La capsule Soyouz MS-19 dans laquelle ils voyageaient a atterri dans les steppes kazakhes à 8h28 (heure de Brasilia).

Mark Vande Hei (NASA), Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov (Roscosmos) ont été vus en train de sourire pour les caméras alors qu’elles étaient retirées de la capsule. Ensuite, ils ont été transportés dans une tente médicale pour un « contrôle » après l’atterrissage et pour changer leurs combinaisons de vol en combinaisons plus confortables.

Après autorisation médicale, les voyageurs seront conduits à un aéroport voisin. Vande Hei montera à bord d’un avion de la NASA qui l’emmènera aux États-Unis, tandis que Shkaplerov et Dubrov se rendront à Star City, un centre d’entraînement traditionnel des cosmonautes près de Moscou.

Shkaplerov a passé six mois à bord de l’ISS, après avoir décollé en octobre dernier en compagnie de l’actrice Yulia Peresild et du réalisateur Klim Shipenko, qui ont visité la station pendant environ une semaine pour tourner le premier film avec des clips tournés en orbite. Dubrov et Vande Hei, qui ont décollé à bord du Soyouz MS-18 début avril 2021, ont effectué 355 jours dans l’espace. C’était le premier voyage de Dubrov vers l’ISS et le deuxième de Vande Hei.

Le retour du Soyouz MS-19 intervient pendant une période tendue dans les relations entre la Russie et l’Occident en raison de la guerre en Ukraine. Début mars, le directeur de l’agence spatiale russe (Roscosmos), Dmitri Rogozine, a même menacé de laisser Vande Hei derrière lui en réponse aux sanctions imposées par le gouvernement américain dans l’intention de « dégrader le programme spatial russe ».

En outre, la Russie a également décidé de ne plus vendre de moteurs de fusée aux États-Unis, qui sont utilisés dans les fusées Antares et United Launch Alliance (ULA) Atlas V de Northrop Grumman. A l’occasion, Rogozine a déclaré, sur un ton ironique : « Laissez-les voler sur autre chose, vous les balais, je ne sais quoi ».

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !