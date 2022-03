Créature extraterrestre ? Un corps mystérieux s’échoue sur une plage australienne et éveille les soupçons

En plus d’être très invitantes comme destination touristique, certaines plages australiennes doivent sembler assez attirantes pour d’étranges créatures. C’est parce que, tournant et bougeant, nous avons des nouvelles de personnes qui ont attrapé des êtres « différents » sur le sable. Et certains d’entre eux sont si bizarres que beaucoup de gens sont sûrs qu’ils sont des êtres extraterrestres. Qu’il sera?

Récemment, le Apparence numérique a fait écho à une vidéo TikTok qui montre une limace de mer connue sous le nom de Blue Dragon qui y est apparue. La différence de ce type de mollusque est qu’il ne rampe pas comme les autres limaces, mais est porté par le mouvement des eaux. Ainsi, lorsqu’un spécimen apparaît dans le sable, c’est une mort certaine, à moins que quelqu’un ne l’aide, comme ce fut le cas rapporté dans le viral.

L’an dernier, une créature rouge à l’odeur de « viande pourrie » a été repérée par un habitant de l’Etat du Queensland, dans l’ouest de l’Australie, qui a rapidement posté la trouvaille sur Reddit, intrigué ses followers, qui ont diffusé les images sur le réseau social. On a découvert plus tard qu’il s’agissait d’un champignon étoile de mer.