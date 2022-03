Le 18 mars de cette année, la température à la station, qui se trouve au sommet du dôme C sur le plateau antarctique – communément appelé l’endroit le plus froid de la Terre – a atteint moins 11,5 degrés Celsius. Comme la température moyenne sur le site varie autour de -49°C, cela indique une augmentation impressionnante de 37,5°C.

« Il semble avoir établi un nouveau record mondial pour l’excès de température au-dessus de la normale le plus élevé jamais mesuré dans une station météo établie », a tweeté Robert Rohde, scientifique en chef de Berkeley Earth, une organisation axée sur l’analyse des données de température du sol pour la science du changement climatique. , le lundi (28).

🔥 La récente vague de chaleur extraordinaire en Antarctique semble avoir établi un nouveau record mondial du plus grand excès de température au-dessus de la normale (+38,5 °C / +69,3 °F) jamais mesuré dans une station météo établie. pic.twitter.com/1Z5AiG4DU5 —Dr. Robert Rohde (@RARohde) 28 mars 2022

Cependant, Randall Cerveny, professeur de sciences géographiques à l’Arizona State University aux États-Unis et rapporteur sur les records extrêmes pour l’Organisation météorologique mondiale, a déclaré dans une interview à CNN que ce type de record – à quel point une température locale est supérieure ou inférieure à la normale – pas quelque chose que l’OMM mesure et vérifie.

Pour autant, selon Cerveny, cette lecture semble légitime. « Tout ce que j’ai vu personnellement sur l’observation du Dôme C suggère que c’est une observation légitime », a-t-il déclaré.

Si, bien sûr, -11,5°C n’est pas quelque chose que l’on peut qualifier de « chaud », c’est du jamais vu pour cette partie du continent, et 70 degrés au-dessus de la moyenne est tout aussi surprenant. Ce serait comme si la température moyenne en hiver à São Paulo, qui oscille généralement autour de 20°C, atteignait la barre impensable de 80°C !

Concordia établit un record de température en Antarctique

En plus d’être la température de mars la plus élevée de tout le continent antarctique, l’indice Concorde était un « record absolu » pour n’importe quel mois, selon Etienne Kapikian, climatologue au service météorologique de Météo-France.

Et ce n’était pas le seul endroit à enregistrer des températures élevées ce jour-là. Vostok, la base de recherche russe célèbre pour avoir enregistré la température la plus froide du monde, a signalé une température élevée de -17,7 °C, soit 27 degrés de plus que la moyenne de la journée.

Selon une analyse de Météo-France, avec plus de 60 ans de données, ce record « est sans précédent dans l’histoire de la climatologie ». Une combinaison unique d’événements météorologiques a dû se produire pour augmenter la chaleur dans l’Antarctique oriental ce jour-là. « Certainement un ensemble très intéressant et inhabituel de phénomènes météorologiques a déclenché cet événement », a déclaré Cerveny.

Selon Cerveny, il y avait « l’écoulement humide d’une rivière atmosphérique » – des tempêtes tirant de grandes quantités d’humidité de l’océan, plus une intrusion d’air très chaud, rare à cette période de l’année, sur le plateau antarctique. L’arrivée d’humidité a piégé l’air chaud, permettant aux températures de monter en flèche dans l’Antarctique de l’Est.

Selon John King, chercheur au British Antarctic Survey, il existe une faible possibilité que ces ingrédients atmosphériques se soient réunis avant que les technologies ne permettent les prévisions météorologiques. « Le réseau d’observation du climat de l’Antarctique est assez rare et presque inexistant avant le milieu des années 1950 », a-t-il déclaré.