Les sculptures de Jeff Koons seront exposées à la surface de la Lune ; comprendre

La société Intuitive Machines a développé l’atterrisseur Nova-C en partenariat avec la NASA depuis 2019, et sa première cargaison porte déjà un nom et un prénom : les sculptures du plasticien Jeff Koons seront emmenées sur la Lune courant 2022.

Le principe est d’exposer « la première œuvre d’art sur la Lune », selon Galeria Pace, qui représente Koons. Mais cela est à la fois discutable et peut-être en retard.

Les sculptures de Jeff Koons sont en acier, mais elles rappellent beaucoup les dessins réalisés dans des ballons, comme l’image ci-dessus, en forme de chien (Image : Hayk_Shalunts/)

C’est que, d’une part, Koons a de la concurrence dans cette course : la société Astrobotic, également partenaire de la NASA, développe son propre module qui, toujours en 2022, devrait emmener des pièces artistiques de Sacha Jaffri sur la Lune. Le lancement n’a pas non plus de prévision exacte, mais il devrait avoir lieu avec l’aide de United Launch Alliance et de sa fusée Vulcan.

Koons, en revanche, a un petit avantage dans la certitude de ce lancement : bien que sans date, ses œuvres voyageront à bord d’un SpaceX Falcon 9, avec lequel Intuitive Machines a un contrat de services.

Koons est surtout connu pour ses sculptures en acier inoxydable, mais qui rappellent les poupées ballons. Ici sur Terre, ses œuvres sont de taille considérable. Sur la Lune, ils seront réduits pour tenir dans un conteneur carré de six pouces, avec une doublure thermique pour protéger le matériau dans l’espace.

L’affichage serait au nom d’Intuitive Machines, qui prévoit d’installer des caméras dans le module. Les pièces seraient attachées à l’extérieur du véhicule et montrées au public par le biais d’une émission en direct. Quant à la nature des travaux, Adriana Elgarresta, directrice des relations publiques chez Galeria Pace, a déclaré à The Verge que cela sera publié dans les prochaines semaines, mais elle a ajouté qu’ils seront liés aux phases de la Lune.

Signées ou non, les oeuvres ne sont pas forcément les premières à y arriver. Techniquement, cet honneur revient à Paul Van Hoeydonck et à son « Fallen Astronaut », une sculpture en aluminium en forme d’astronaute, qui a été emmenée sur la lune lors de la mission Apollo 15 en hommage à ceux qui sont morts pour l’exploration spatiale.

Il y a aussi un ensemble possible d’œuvres d’Andy Warhol là-haut, bien que ce soit plus de la spéculation que de la confirmation : la rumeur veut qu’un conteneur rectangulaire rempli d’œuvres de l’artiste (et de quelques autres) ait été introduit en contrebande dans l’atterrisseur d’Apollo 12.

À l’origine, Intuitive Machines avait l’intention de publier son module en 2020, retardant les plans en raison de la pandémie de COVID-19. Et, avant de demander, oui : les sculptures feront partie de la première collection de jetons non fongibles (NFT) de Jeff Koons.

