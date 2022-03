Neil deGrasse Tyson : « Personne ne voudra vivre sur Mars »

Elon Musk espère voir la colonisation de Mars débuter après 2030. La NASA développe certainement des projets de présence humaine sur la planète rouge depuis la prochaine décennie. Mais une personne n’est pas d’accord avec cette idée : Neil deGrasse Tyson, un astrophysicien renommé du Hayden Planetarium à New York, pense que Mars ne sera pas du tout attrayant pour l’humanité.

Dans une interview avec Futurism, Tyson dit que Mars est tout simplement trop meurtrière et ne fait pas appel à nos tendances à vivre confortablement. Pour le scientifique, c’est précisément pour cette raison qu’on ne voit pas de gratte-ciel et de villes entières dans les régions polaires de la Terre.

L’astrophysicien Neil deGrasse Tyson doute que l’humanité veuille coloniser Mars et demande instamment que les prédictions sur la présence humaine sur la planète rouge soient plus réalistes (Image : CarlaVanWagoner/)

« L’Antarctique est à la fois plus chaud et a plus d’eau que Mars, et nous ne voyons pas de files de personnes faire la queue pour aller vivre dans la toundra », a déclaré Tyson.

Pour lui, toute cette idée qu’on va un jour coloniser la planète rouge est infondée et, pire, dangereuse : « on y va bien comme une sorte de lieu de villégiature, de courtes visites, mais on n’y restera pas longtemps. Je suis assez sceptique quant à l’idée que des légions de personnes voudront s’y rendre pour rester. »

Neil deGrasse Tyson tient également compte du fait que, contrairement à la Terre, Mars est trop inhospitalière pour soutenir une expérience à long terme : la planète rouge d’aujourd’hui n’est guère plus qu’un désert et des rochers il y a des milliards d’années, avec une atmosphère aussi mince que le rayonnement du Soleil la traverse. cela sans difficulté. Considérez que, pour supporter cela, il faudrait ramper à l’intérieur d’équipements qui peuvent facilement dépasser les 130 kg – c’est la moyenne d’une combinaison spatiale. sans l’astronaute à l’intérieur.

Tout le temps. Si vous l’enlevez, vous mourrez.

« Pour survivre dans ces conditions mortelles, les humains auraient besoin d’une infrastructure entière qui imite la Terre », a déclaré l’expert. Selon lui, quelque chose comme ça est impossible à créer à l’échelle mondiale – tout au plus, « il faudrait se contenter d’une base avancée et non d’une colonie ».

Non pas que Tyson soit en désaccord avec les esprits derrière de tels projets dans des entreprises comme SpaceX ou l’initiative MarsOne. Elle vise seulement à encourager une analyse plus rationnelle et réaliste, et à éviter que des prévisions soient établies selon des « paramètres complètement illusoires ». Pour lui, l’aspect biologique de l’humanité est un obstacle très évident.

