Le méthane pourrait être un signe de vie sur d’autres planètes ; comprendre

Si l’atmosphère d’une planète contient du méthane, le produit chimique pourrait être un signe que ce monde abrite la vie. Cependant, cela dépendra si les conditions planétaires répondent à certains critères.

Des chercheurs de l’Université de Californie (UC) Santa Cruz, aux États-Unis, ont établi un cadre pour ces conditions afin de guider les scientifiques analysant des mondes extraterrestres – les exoplanètes. Ce qui tombe à point nommé, car le télescope spatial James Webb (JWST) récemment lancé par la NASA sera capable de détecter la présence de gaz dans les atmosphères des exoplanètes qui sont dans sa mire.

Le télescope spatial James Webb sera capable de détecter du méthane dans les atmosphères d’exoplanètes, ce qui pourrait indiquer une vie passée ou présente. Cependant, ce gaz n’est pas toujours d’origine biologique. Image : muratart –

Dans le cas d’une petite planète rocheuse en orbite autour d’une étoile comme notre Soleil, les chercheurs ont découvert que le méthane atmosphérique est plus susceptible d’être une biosignature (un signe de vie passée ou présente) si la planète remplit trois conditions : de carbone dans l’atmosphère , s’il y a plus de méthane que de monoxyde de carbone et si la planète n’est pas riche en eau.

« Une molécule ne vous donnera pas la réponse – vous devez prendre en compte l’ensemble du contexte de la planète », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Maggie Thompson, étudiante diplômée à l’UC Santa Cruz, dans un communiqué. « Le méthane est une pièce du puzzle, mais pour déterminer s’il y a de la vie sur une planète, vous devez tenir compte de sa géochimie, de la façon dont il interagit avec son étoile et des nombreux processus qui peuvent affecter l’atmosphère d’une planète à des échelles de temps géologiques ».

Alors que le méthane est considéré comme une biosignature potentielle, il existe également un certain nombre de processus non biologiques qui peuvent produire le gaz, des éruptions volcaniques aux impacts d’astéroïdes. Ainsi, l’équipe dirigée par Thompson s’est également concentrée sur la réduction de la probabilité de faux positifs en identifiant le méthane atmosphérique comme biosignature.

Le dégazage des volcans, par exemple, libérerait non seulement du méthane dans l’atmosphère, mais aussi du monoxyde de carbone, tandis que la création biologique de méthane consommerait probablement du monoxyde de carbone. Donc, si une atmosphère contient de grandes quantités de méthane et de monoxyde de carbone, le méthane n’est probablement pas une biosignature, selon la nouvelle approche publiée lundi dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences.

Selon Space.com, le JWST sera en mesure d’étudier le méthane atmosphérique plus en détail que d’autres biosignatures potentielles, d’où l’intérêt des scientifiques pour la nouvelle analyse.

« Cette étude se concentre sur les faux positifs les plus évidents pour le méthane en tant que biosignature », a déclaré le co-auteur Joshua Krissansen-Totton, astrobiologiste à l’UC Santa Cruz. « Les atmosphères des exoplanètes rocheuses sont susceptibles de nous surprendre, et nous devons être prudents dans nos interprétations. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !