SpaceX se prépare pour un mois d’avril plein de lancements

Ce vendredi (1er), à 12h24 HAE (13h24, heure de Brasilia), une fusée SpaceX Falcon 9 décollera transportant 40 engins spatiaux de différents clients encapsulés à l’intérieur de son carénage de charge utile dans l’espace, sur le vol Transporter. – 4 – la quatrième mission de covoiturage de l’entreprise. Et ce ne sera que la première d’une série de sorties prévues pour avril.

Une fusée SpaceX Falcon 9 lançant le mois dernier le satellite espion NROL-87 pour le US National Reconnaissance Office. La société a prévu une longue liste de versions pour le mois prochain. Image : Space X

D’après le site TeslaratiSpaceX veut lancer cinq de son total de six missions Falcon 9 en avril dans les 19 premiers jours du mois – correspondant à son record de cadence existant, si tout se passe comme prévu.

Dans un exploit sans précédent, SpaceX peut effectuer six lancements de Falcon 9 en un seul mois

En décembre 2021, SpaceX a réussi à effectuer un record de cinq lancements orbitaux de Falcon 9 en environ 18,5 jours. En incluant une mission supplémentaire fin novembre, la société a effectué six lancements en 27 jours. Ce record a été presque répété le mois suivant, lorsque six lancements ont été effectués en 28 jours, comprenant janvier et février.

Bien qu’il n’ait pas encore lancé six vols exactement le même mois, SpaceX a déjà démontré une capacité suffisante pour le faire. Et avril pourrait être le mois pour que cela se concrétise.

Après le vol Transporter-4, SpaceX a deux missions Crew Dragon – l’Axiom-1, avec quatre membres d’équipage privés, et le Crew-4, avec quatre astronautes professionnels – dont le lancement est prévu depuis le Pad 39A au Kennedy Space Center de la NASA, le 6 et 19 avril, respectivement.

De plus, la société d’Elon Musk prévoit de lancer la mission Starlink 4-14 le 14 avril et le satellite espion NROL-85 du National Reconnaissance Office (NRO) des États-Unis le lendemain. Pour couronner le mois chargé, SpaceX pourrait lancer le satellite de communication géostationnaire égyptien Nilesat 301 le 30.

Bien qu’il ne batte pas le record de cadence interne de l’entreprise, April peut confirmer que la pratique de cinq ou six lancements par mois en devient de plus en plus un, et pas seulement un exploit ponctuel qui nécessite un effort extraordinaire. Cela est d’autant plus clair que trois des lancements d’avril transporteront des satellites espions humains ou militaires – qui nécessitent tous deux le plus grand soin et l’approbation explicite de deux des clients les plus stricts de SpaceX.

