Les échantillons collectés par Perseverance n’atteindront pas la Terre avant 2033

La proposition de budget 2023 de la NASA, toujours en attente d’approbation par le Congrès américain, prévoit un détail intéressant : les échantillons de roche de Mars, collectés par le rover persévérancedevrait prendre un peu plus de temps pour atteindre la Terre – maintenant, les prévisions prévoient un retour au plus tôt en 2033.

En effet, dans le nouveau budget, estimé à 26 milliards de dollars américains (123,71 milliards de reais), la NASA prévoit l’utilisation de deux modules d’atterrissage au lieu d’un. Évidemment, un deuxième module n’a pas encore commencé à être construit, donc cela a tendance à retarder un peu le calendrier.

Lire aussi

Les échantillons collectés par le rover Perseverance sur Mars mettront un peu plus de temps à revenir sur Terre (Image : Merlin74/)

« Une analyse détaillée des exigences de masse du SRL a conduit la NASA à adopter une architecture à deux modules, le deuxième module portant le véhicule d’échantillonnage européen », ont déclaré des responsables de l’agence. « SRL » est l’acronyme de « Sample Return Module ».

La déclaration a poursuivi: «Le développement d’un deuxième module n’a pas le retard d’un lancement en 2028 et d’un retour d’échantillons en 2033, et est conforme à la conclusion du Comité d’examen indépendant sur le retour d’échantillons de Mars (IRB), selon laquelle une architecture de deux modules peut améliorer la probabilité de réussite de la mission.

La NASA a les rovers Curiosity et Perseverance sur Mars, qui parcourent différentes régions de la planète rouge à la recherche de signes de vie ancienne. Parmi ceux-ci, le Perseverance semble être le plus prometteur, bien qu’il soit le plus récent : le rover, qui a à peu près la taille d’une voiture populaire, parcourt le soi-disant Jezero Crater, une zone désertique de plus de 40 kilomètres ( km) de superficie qui, il y a des milliards d’années, abritait un immense lac et un delta fluvial.

Cette prémisse place la région comme un candidat principal pour la présence de signes de vie ancienne : pour cette raison, Persévérance a foré des roches sédimentaires et collecté leurs carottes, de sorte que la preuve qu’il y avait de la vie sur Mars provient des archives historiques de ces dernières. pierres. .

Le retour de ces échantillons nécessite cependant un projet presque à part de la part de la NASA : selon les documents de l’agence, celle-ci a travaillé avec Northrop Grumman pour créer des véhicules de collecte spécifiques afin de les envoyer sur Mars pour collecter les échantillons de Perseverance, et ramenez-les ici.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !