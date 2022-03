Le budget 2023 de la NASA passera à 23 milliards de dollars à la demande de Joe Biden

Le président américain Joe Biden a présenté une proposition qui pourrait augmenter le budget de l’agence spatiale américaine, la NASA, à 26 milliards de dollars (123,71 milliards de reais) – une valeur de 2 milliards de dollars) de plus que l’exercice en cours.

Selon les informations de la presse américaine, le montant entrera en vigueur au cours du nouvel exercice et servirait à financer des projets d’envergure, comme le programme Artemis et la construction de nouvelles stations spatiales.

Le SLS est la méga-fusée de l’ambitieux programme Artemis, qui devrait ramener l’homme sur la Lune d’ici 2026 : la majeure partie du budget 2023 de la NASA ira au projet (Image : NASA/Disclosure)

Artemis est l’ambitieux projet de la NASA pour ramener l’homme sur la Lune entre 2025 et 2026. Pour cela, l’agence spatiale américaine veut réserver 7,5 milliards de dollars pour la construction de modules d’atterrissage – quelque chose qui se fait par appel d’offres et sous-traitance d’entreprises privées. Un atterrisseur, essentiellement, est ce qui fait sortir un astronaute du vaisseau spatial et sur la surface de la Lune.

En outre, des recherches récurrentes sur le développement et l’amélioration de la Système de lancement spatial (SLS), une méga fusée que la NASA développe depuis quelques années, devrait également figurer dans ce package.

Le montant de 775 millions de dollars américains (3,7 milliards de reais environ) devrait également être consacré à la construction du Passerelle lunaire, une station spatiale que l’agence espère installer en orbite autour de la Lune. Une telle station servirait de point d’amarrage pour les navires et les véhicules, ainsi que pour les astronautes envoyés là-bas pour vivre et s’entraîner avant de se rendre à la surface du satellite. Si tout se passe comme prévu, la première partie de la station devrait être lancée en 2024.

Une partie de cet argent (486 millions de dollars américains, soit 2,31 milliards de reais) est également destinée au financement de missions d’exploration robotique, telles que la mission VIPER, qui placera un rover du même nom sur la surface de la Lune. recherche de données sur les dépôts de glace sur notre satellite naturel. Cette partie est relativement urgente, considérant que la NASA a plusieurs partenariats pour la construction de ce matériel, avec des sociétés comme Astrobotic et Intuitive Machines.

Enfin, 224 millions de dollars supplémentaires (1,06 milliard de reais) seront alloués à la construction de petites stations spatiales commerciales, à installer en orbite terrestre basse (LEO). C’est la même région où se trouve aujourd’hui la Station spatiale internationale (ISS). Biden, avec son adjoint, Kamala Harris, a annoncé la prolongation de la mission ISS jusqu’en 2030, mais à la fin du programme, les États-Unis veulent déjà avoir un remplacement prêt.

Dans ce plan, d’ailleurs, il y a un addendum : la Russie, partenaire américain dans la maintenance de l’ISS, a accepté de ne rester à la station que jusqu’en 2024. En théorie, les deux pays sont nécessaires pour que la structure fonctionne normalement – en raison à une série de pratiques de sécurité (la Russie est chargée de « démanteler en toute sécurité » la centrale, tandis que les États-Unis lui fournissent de l’énergie solaire, entre autres).

La guerre russo-ukrainienne, déclenchée par Vladimir Poutine en février, a cependant rendu cette relation plus «salée»: les États-Unis ont imposé des sanctions commerciales à la Russie pendant le conflit, ce qui a entraîné des menaces et des discours de la part de Dmitri Rogozine, directeur de l’agence. vaisseau spatial russe (Roscosmos) de lancer plusieurs menaces – certaines non voilées – au gouvernement américain.

Pour en revenir au budget de la NASA, il y a d’autres montants destinés à divers points : 8 milliards de dollars américains (37,96 milliards de reais) devraient être alloués à la « science » – probablement des recherches variées que la NASA a déjà menées (la culture de la laitue dans l’espace, par exemple ). Sur ce montant, 2,4 milliards de dollars américains (11,39 milliards de reais) seront spécifiquement affectés à la recherche climatique et à l’analyse météorologique basée sur des données satellitaires.

Un point intéressant de la proposition de cette année est l’inclusion de 822 millions de dollars américains (3,9 milliards de reais) pour la collecte, le transport et l’étude d’échantillons de sol de Mars. L’agence, aujourd’hui, fait voyager les rovers Curiosity et Perseverance sur la planète rouge, et a travaillé avec Lockheed Martin pour créer plusieurs véhicules pour rechercher ces échantillons et les ramener sur Terre, où ils doivent être étudiés dans la recherche continue de signes. de la vie extraterrestre.

Le site Web de la NASA contient un tableau détaillé qui explique où va chaque valeur de proposition.

