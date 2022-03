Découvrez le sort du fossile de T. Rex le plus complet et le plus cher au monde

Plus tôt cette année, la rumeur disait que l’acteur Dwayne Johnson, mieux connu sous le nom de « The Rock », était son nouveau propriétaire. C’est parce qu’un crâne de T. rex est apparu derrière lui lors d’une habitent présentation de la saison 2022 de la National Football League (NFL). Cependant, ce n’était qu’une réplique.

Maintenant, le mystère est enfin levé. Le T. rex de 11,7 m de long et 4 m de haut sera la principale attraction du nouveau musée d’histoire naturelle d’Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis.

Toujours en construction et dont l’ouverture est prévue en 2025, le musée d’histoire naturelle d’Abu Dhabi est situé dans le quartier culturel de Saadiyat, qui abritera également le Louvre Abu Dhabi et le Guggenheim Abu Dhabi.

« Maintenant que Stan a une nouvelle maison au Musée d’histoire naturelle d’Abu Dhabi, ce dinosaure vieux de 67 millions d’années sera confié à des scientifiques experts et continuera à contribuer à l’éducation et à la recherche et à inspirer les futurs explorateurs », dit une déclaration publiée par le ministère de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi.

Outre le fossile de Stan, la météorite Murchison, tombée en Australie il y a plus de 40 ans et contenant le plus ancien matériau découvert sur Terre, fera également partie de la nouvelle collection du musée.

Le squelette de Stan a été initialement identifié comme un fossile de Triceratops

Steve Brusatte, directeur et professeur de paléontologie et d’évolution à l’École des géosciences de l’Université d’Édimbourg en Écosse, a déclaré dans une interview à CNN qu’il était « merveilleux » que Stan soit exposé dans un musée. « Il s’agit d’un nouveau musée, il n’a donc pas encore d’héritage de recherche et de conservation, et j’espère que Stan fera partie intégrante de sa collection et sera disponible pour les chercheurs à étudier et le public à voir, à perpétuité. »

Pour lui, la mission de Stan est très importante pour la région. « Il n’y a pas beaucoup de musées d’histoire naturelle au Moyen-Orient, donc Stan a une chance d’être un ambassadeur des dinosaures, de la paléontologie et de la science. C’est une bonne nouvelle et atténue ma plus grande peur, que Stan disparaisse simplement dans le monde privé, que ce soit dans la collection d’un oligarque ou d’une autre personne obscènement riche, pour ne plus jamais revoir la lumière de la science ou l’œil du public.

Stan est composé de 188 os, ce qui en fait l’un des squelettes de T. rex les plus grands et les plus complets au monde. Le premier de ses os a été trouvé dans la formation de Hell Creek, qui s’étend sur des parties des États américains du Montana, du Dakota du Nord et du Sud et du Wyoming en 1987 par Stan Sacrison, un paléontologue amateur qui l’a nommé.

Pesant environ sept à huit tonnes, Stan pesait environ deux fois plus que l’éléphant d’Afrique d’aujourd’hui, et ses dents les plus longues mesurent plus de 28 centimètres, avec des bords dentelés.

Initialement identifiés à tort comme des os de Triceratops, ils sont restés intacts jusqu’en 1992, date à laquelle leur véritable origine a été découverte au cours de recherches menées par différents paléontologues.

Il a ensuite fallu plus de 30 000 heures de travail manuel pour creuser et restaurer le squelette. Les scientifiques ont depuis découvert que Stan avait survécu à une fracture du cou au cours de sa vie, après quoi deux de ses vertèbres ont fusionné. Il y a aussi des signes de perforations dans son crâne et une côte qui pourraient avoir été causées par un autre T. rex.

