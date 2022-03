Ce lundi (28), Blue Origin a annoncé que sa quatrième mission habitée, initialement prévue pour mardi (29), avait dû être reportée en raison des vents forts prévus pour la région ouest de l’État américain du Texas, d’où le vaisseau spatial New Shepard sera décollage.

« #NewShepard Mission Operations a terminé avec succès l’examen de l’état de préparation au vol et la météo est le seul facteur restant pour le lancement », lit-on dans un communiqué de la société via Twitter.

#NS20 est maintenant prévu pour le lancement le jeudi 31 mars. #NewShepard Les opérations de mission ont terminé avec succès l’examen de l’état de préparation au vol et la météo est le seul facteur restant pour se rendre au lancement. La webdiffusion en direct commence à 7h20 CDT / 12h20 UTC. — Origine bleue (@blueorigin) 28 mars 2022

Selon le tweet, le lancement était prévu jeudi (31) à 10 h 30 (GMT) depuis le site de lancement 1 de Blue Origin près de Van Horn, au Texas. Il y aura une diffusion en direct sur Internet, commençant 1h10 plus tôt, sur la chaîne YouTube officielle de l’entreprise. Des messages de mise à jour de la mission sont également prévus via le Profil de Blue Origin sur Twitter.

Le plan de vol prévoit que la fusée atterrira verticalement peu de temps après le décollage et que la capsule de l’équipage descendra indépendamment avec un parachute, arrivant sur Terre quelques minutes après le rappel.

La mission NS-20 emmènera un employé de Blue Origin dans l’espace

Blue Origin utilise son RSS First Step (RSS pour Reusable Spacecraft) pour les vols habités. Une autre capsule New Shepard, appelée RSS HG Wells, est utilisée pour les vols scientifiques sans pilote.

Parmi les passagers figureront cinq clients payants : Marty Allen, le couple Sharon Hagle et Marc Hagle, Jim Kitchen et George Nield, en plus du membre d’équipage invité par Jeff Bezos, Gary Lai, un employé de la compagnie qui occupera le siège laissé vacant par le comédien Pete Davidson.

Cliquez ici pour voir le profil de chaque membre d’équipage et tout savoir sur la mission connue sous le nom de NS-20 – en référence au 20e vol d’un véhicule New Shepard dans le décompte global de Blue Origin.

