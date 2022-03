Un couple veut voyager dans l’espace quatre fois, une fois pour chaque entreprise

Habituellement, les couples qui aiment la routine vont généralement dans un restaurant spécifique ou se rendent dans une ville. Sharon et Mark Haggle ne forment pas un couple type : selon une interview accordée à Business Insider, leur désir est de voyager quatre fois dans l’espace. Et le meilleur : une fois avec chaque entreprise.

Les « Haggles » ont déjà rendez-vous avec Blue Origin de Jeff Bezos le 31 mars – jeudi prochain. Les deux hommes de 73 ans ont déjà passé des tests anti-gravité et des tests physiques et sont sur la bonne voie pour être le premier couple à voyager au-delà de la Terre.

Mark et Sharon, respectivement, deuxième et troisième membres d’équipage de gauche à droite, sur une photo publicitaire avec l’équipage de Blue Origin (Image : Blue Origin/Disclosure)

Contrairement à nos grands-parents, qui à cet âge veulent juste se reposer avec un bon café, les deux veulent déjà refaire le voyage avec SpaceX et Virgin Galactic. « J’espère que nous le ferons environ quatre fois », a déclaré Sharon au site.

Et parce que les hommes aiment jouer avec leur chance, Mark va encore plus loin : « J’espère que nous aurons un ‘DR’ quand nous reviendrons sur Terre car ce sera une expérience pour tester notre courage et notre engagement ».

« DR », au cas où nous aurions besoin d’expliquer, est un acronyme pour « discuter de la relation ».

Sharon est PDG de l’organisation non gouvernementale SpaceKids Global ; tandis que Mark est président et chef de la direction de Tricor International, une société multinationale d’investissement et de développement pour les petites et moyennes entreprises.

« J’ai toujours pensé ‘où tu vas, je vais' », a déclaré Sharon. « Mark m’a toujours fait sortir de ma zone de confort. »

Oh, et le couple prévoit d’emmener leur chien spitz allemand Saba (populairement connu sous le nom de « Lulu de Poméranie ») à la base de Blue Origin le jour du vol. Non, il ne volera pas avec ses tuteurs, mais il a gagné une tenue de « dognaute » personnalisée alors qu’ils ne remontent pas là-haut.

À l’origine, la mission devait partir mardi prochain, le 29. Cependant, le contrôle météorologique indiquait une forte probabilité de conditions météorologiques défavorables – «des vents forts», selon un communiqué publié par Blue Origin. Par conséquent, la compagnie a jugé préférable de reporter le vol.

