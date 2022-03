Un groupe de scientifiques essaie de créer des insectes cyborgs ; savoir pourquoi c’est une excellente idée

Un cafard n’est pas tout à fait un spectacle que la plupart d’entre nous apprécient, maintenant un cafard robotique autonome pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour les victimes de catastrophes telles que des bâtiments effondrés. C’est du moins ce que recherche un groupe de scientifiques de l’Université technologique de Nanyang à Singapour, qui recherche des moyens de créer des « insectes cyborg » (« insectes » ?), des versions hybrides d’insectes et de robots, comme mécanisme de réponse dans des situations . d’urgence.

L’étude a été dirigée par Sato Hirotaka, professeur agrégé d’électrochimie à l’institution qui fait des recherches sur le sujet depuis au moins 15 ans. dans votre nouveau papierHirotaka (et son équipe) discutent de la façon dont les insectes cyborgs devraient avoir un caractère autonome, plutôt que d’obéir à une télécommande centralisée.

Lire aussi

Le cafard de Madagascar atteint deux pouces de taille mais est un peu plus robuste et résistant que le cafard commun, ce qui en fait un excellent candidat pour un projet qui élève des insectes cyborg (Image : Alex Stemmers/)

Bien sûr, par « autonome », il ne signifie pas exactement « incontrôlé » – sinon, il n’y aurait aucune raison pour l’expérience. En fait, ce que le professeur comprend, c’est que le comportement des insectes – dans cette expérience, des cafards de Madagascar – disposerait d’équipements algorithmiques capables de prendre des décisions basées sur l’apprentissage de l’intelligence artificielle (IA).

L’expérience consiste essentiellement à utiliser de petits « sacs à dos » attachés à des cafards – un capteur intelligent y est installé. Des insectes seraient lâchés dans une zone effondrée, comme un bâtiment qui s’est effondré, par exemple, et commenceraient à s’infiltrer dans chaque passage, à la recherche de signes de dioxyde de carbone (CO2) – l’IA utiliserait sa technologie pour interpréter si un signal a été identifiée, elle peut correspondre ou non à des mouvements humains, à la température corporelle, voire à une respiration plus intense.

Si le système, couplé à une caméra, pense avoir identifié une personne, alors il envoie un signal d’avertissement à une équipe de secours (humaine), qui concentrera ses efforts sur la recherche de la zone investiguée par les insectes cyborgs.

Il y a même eu un essai, où les insectes se sont bien comportés : dans une zone contrôlée de 25 mètres carrés (m²), les scientifiques ont relâché les animaux au milieu d’un scénario d’effondrement – des blocs de béton de différentes tailles et formes positionnés au hasard. Dans le même test, il y avait quelques personnes, quelques mannequins et des « appâts » pour gêner l’IA (des lumières allumées, un ordinateur portable et un micro-ondes, pour être exact).

Bien que les chiffres n’aient pas été publiés, les auteurs ont déclaré que les insectes cyborg fonctionnaient de manière satisfaisante, mais ils reconnaissent également que le système a besoin d’un peu plus de raffinement et d’optimisation.

Quoi qu’il en soit, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de critiquer ce cafard que vous avez vu : demain, il pourrait vous sauver la vie.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !