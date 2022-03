Sélectionnées parmi plus de 1 000 propositions, les premières cibles du télescope James Webb sont gardées secrètes

Au cours de la première année de ses opérations scientifiques, le télescope spatial James Webb (JWST) se consacrera à l’étude des petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée, en plus de rechercher les étoiles les plus anciennes de l’univers et d’enquêter sur les restes d’étoiles mortes. Ses premières cibles scientifiques restent cependant secrètes.

L'agence spatiale américaine sait déjà quels seront les premiers objets cibles du télescope spatial James Webb, mais cela reste confidentiel jusqu'à la publication des images, prévue pour juillet de cette année. Image : Vadim Sadovski – Récemment, lors de son processus d'alignement du miroir principal, en phase de mise en service, le puissant observatoire a démontré sa capacité de capture en pointant ses « yeux » sur une étoile au hasard. Les scientifiques de la NASA ont déclaré que les premiers objets cibles seraient gardés secrets jusqu'à ce que les images soient publiées, probablement en juillet. « Oui, les cibles ont été choisies pour les premières images top secrètes qui seront publiées », a déclaré Jane Rigby, membre du projet d'opérations JWST au Goddard Space Flight Center. Cependant, de nombreux autres objectifs initiaux de l'observatoire sont déjà connus du public. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, Rigby a confirmé que la première année d'observations scientifiques de Webb était maintenant terminée. « Nous avons sélectionné plus d'une année complète de science », a-t-elle déclaré. « Ces objectifs ont été entièrement spécifiés. Les fichiers informatiques qui indiquent à Webb comment obtenir les données, nous les avons tous. Rigby a déclaré que l'agence avait reçu plus de 1 000 propositions de recherche d'astronomes du monde entier et sélectionné « les meilleures », y compris celles qui recherchaient la lumière des premières étoiles et galaxies apparues dans l'univers quelques centaines de millions d'années seulement après le Big One. Claquer. « Nous regarderons en arrière dans le temps pour comprendre comment des galaxies comme notre Voie lactée se sont formées et ont évolué sur 13,7 milliards d'années de temps cosmique », a-t-elle déclaré, ajoutant que l'observatoire étudiera également les exoplanètes – des planètes en orbite autour d'autres étoiles – et analysera leurs atmosphères. . Le télescope James Webb analysera les nuages ​​de Magellan Dans une précédente interview, Olivia Jones, astrophysicienne à l'Observatoire royal d'Édimbourg, en Écosse, a déclaré au site Web espace.com que parmi les premières cibles que le télescope observera seront les Grands et Petits Nuages ​​de Magellan. Jones est impliqué dans 12 campagnes d'observation différentes qui se déroulent au cours de la première année d'opérations scientifiques du télescope spatial. « Les premières données que je pense obtenir proviennent de l'une des régions de formation d'étoiles dans les nuages ​​de Magellan appelée NGC 346 », a-t-elle déclaré. « Cette région se trouve dans la zone de visualisation continue de Webb. Cela signifie qu'il peut être observé à tout moment. Selon Jones, Webb révélera la composition chimique de nos voisins galactiques avec des détails sans précédent. Les scientifiques savent que ces deux petites galaxies ont une métallicité nettement inférieure à celle de la Voie lactée, ce qui suggère une évolution chimique différente. En outre, Jones a également révélé que la nébuleuse du papillon, un vestige d'une étoile géante explosée située à 3 800 années-lumière de la Terre, sera une autre cible de l'observatoire de la lumière infrarouge. Les images générées lors de la mise en service, selon Rigby, ont été prises à l'aide d'un seul des quatre instruments scientifiques de pointe du télescope, la caméra infrarouge proche (NIRCam). Elle a déclaré que les trois autres instruments ont été allumés mais doivent encore être ajustés et alignés avec les miroirs pour produire des images de meilleure qualité scientifique. « Nous devons maintenant aligner le télescope avec les quatre instruments scientifiques afin que chacun obtienne une image nette. »