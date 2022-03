La FAA retarde l’évaluation environnementale pour la troisième fois, Starship devrait prendre encore un mois pour faire ses débuts

A trois, la musique est-elle demandée sur une certaine émission dominicale ? La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a une fois de plus retardé l’évaluation environnementale de Starbase, repoussant pratiquement le lancement de Starship – le vaisseau spatial de classe orbitale de SpaceX – d’un mois.

Dans notre dernière mise à jour sur le sujet, l’instance dirigeante de l’aérospatiale américaine avait promis une évaluation complète le 28 mars, c’est-à-dire aujourd’hui lundi. Cependant, l’agence a confirmé qu’elle examinait les derniers détails de la documentation requise et a reporté le processus au 29 avril 2022.

Bulletin d’informations de la FAA du vendredi après-midi : il retarde d’un mois l’évaluation environnementale programmatique (PEA) finale du Starship/Super Heavy de SpaceX, au 29 avril. « La FAA examine actuellement la PEA finale et achève la consultation et la coordination avec les agences ». – Jeff Foust (@jeff_foust) 25 mars 2022

Il est bon de rappeler que la documentation nécessaire à l’évaluation a été livrée par SpaceX au premier semestre 2020. Et la FAA a promu plusieurs reports, invoquant des raisons plus qu’insaisissables. En juin 2021, l’agence venait de commencer à examiner les documents, promettant une évaluation complète en décembre.

Il est vrai qu’Elon Musk, PDG de SpaceX, s’attendait déjà à ce que les débuts de son vaisseau spatial aient lieu à la mi-mai, la situation porte tout de même un coup au calendrier de la société texane. En effet, bien qu’une évaluation similaire ait déjà été menée dans sa structure en Floride (Base de lancement 39A, au Kennedy Space Center), il a fallu environ un an à la FAA pour obtenir toutes les approbations dans ce cas.

En d’autres termes, les six mois de temps dans le plan initial de la FAA étaient déjà une possibilité très lointaine. Cela a fini par se confirmer : quelques jours avant le premier rendez-vous, l’instance a reporté l’analyse à février 2022. En février, il y a eu un report à mars et, maintenant, en mars, le processus est avancé d’un mois.

La déclaration de la FAA sur le nouveau retard ne donne également aucune indication quant à savoir s’il y a eu ou non des progrès : l’agence dit qu’elle procède à un examen de la « PEA final» – la dernière partie de la documentation technique où SpaceX raconte à quoi ressemble Starbase, avec toutes ses fonctionnalités et capacités. Cependant, l’agence a également déclaré qu’elle était « en consultation avec des agences aux niveaux municipal, étatique et fédéral », ce qu’elle avait déjà déclaré en mars. C’est en février. Et en décembre.

Bref, même si la FAA respecte son échéance d’avril promise, SpaceX aura encore besoin de temps pour « démarrer les moteurs » au propre comme au figuré. Vous ne pouvez pas livrer une rampe de lancement aussi robuste que le Starship et son propulseur, la fusée Super Heavy, du jour au lendemain. C’est la plus grande rampe de lancement de l’histoire, après tout…

SpaceX n’a ​​pas commenté le report ni l’impact probable qu’il aura sur son calendrier.

