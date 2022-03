Historique! Solar Orbiter se rapproche plus que jamais du Soleil

Samedi dernier (26), la sonde Solar Orbiter, de l’Agence spatiale européenne (ESA) en partenariat avec la NASA, s’est rapprochée de la couronne solaire plus qu’elle ne l’a jamais été. Au point de son orbite la plus proche de notre étoile, connu sous le nom de périhélie, les dix instruments ont fonctionné simultanément, travaillant ensemble pour collecter des données importantes et sans précédent, alors que le vaisseau spatial se trouvait à moins d’un tiers de la distance entre le Soleil et la Terre.

Les dix instruments à bord du vaisseau spatial sont le détecteur de particules énergétiques (EPD), le magnétomètre (MAG), les ondes radio et plasma (RPW), l’analyseur de plasma de vent solaire (SWA), l’imageur ultraviolet extrême (EUI), le coronagraphe (Metis), le Polarimetric et l’imageur hélioséismique (PHI), l’imageur héliosphérique (SoloHI), l’imagerie spectrale de l’environnement coronal (SPICE) et le spectromètre/télescope à rayons X (STIX).

Depuis son lancement par l’étage supérieur Centaur de la fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA) le 9 février 20202, Solar Orbiter a parcouru l’espace interplanétaire sur une orbite héliocentrique.

Selon NasaSpaceFlight, le vaisseau spatial doit effectuer plusieurs assistances gravitationnelles avec la Terre et Vénus pour atteindre un périhélie cible de 0,28 UA. De plus, ces manœuvres d’assistance à la gravité contribuent à augmenter l’inclinaison de son orbite, permettant au vaisseau spatial de fournir les premières vues des régions polaires inconnues du Soleil. Au cours de sa mission principale, l’inclinaison orbitale du Solar Orbiter passera de 0° à 24°.

Les données et images du Soleil obtenues par Solar Orbiter devraient être publiées prochainement

Le 15 juin 2020, Solar Orbiter a effectué sa première approche du Soleil, alors que son périhélie était de 77 millions de km. Au cours de ce premier périhélie, les équipes de la sonde ont testé chacun de ses dix instruments, créant des images et collectant une pléthore de données sur les processus uniques du Soleil.

Lors du survol de samedi, le vaisseau spatial s’est encore rapproché, à 48 millions de km de la surface solaire – moins d’un tiers de la distance entre le Soleil et la Terre. Le vaisseau spatial, qui a traversé l’orbite de Mercure le 14 mars, la repassera le 6 mars prochain en s’éloignant à nouveau du Soleil.