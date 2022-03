La NASA poursuit ses préparatifs pour le test de la fusée SLS

L’agence spatiale américaine (NASA) a publié mercredi (23) plus de détails sur les préparatifs du test de la fusée SLS (Space Launch System) et de la capsule Orion, qui seront utilisées dans la première mission du programme Artemis, qui consistent en un vol sans pilote autour de la Lune.

Selon l’agence, à la suite de l’arrivée de la fusée SLS et du vaisseau spatial Orion sur la rampe de lancement 39B au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride le 18 mars, des équipes ont connecté divers éléments d’équipement de support au sol à la fusée et au vaisseau spatial, y compris des pipelines du système électrique, le contrôle environnemental et les lignes d’ergols cryogéniques.